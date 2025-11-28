Tym politykom nie ufają Polacy. Zaskakująca sytuacja za plecami Nawrockiego

CBOS sprawdził, jak wygląda zaufanie do 20 wybranych polityków w listopadzie 2025. Na pierwszym miejscu rankingu znalazł się Karol Nawrocki z wynikiem 54 proc. Prezydent jest zarazem jedynym politykiem w tym miesiącu, który zdobył zaufanie ponad połowy ankietowanych. Jest to jednak wynik gorszy o trzy punkty procentowe, niż ten zanotowany w październiku.

Którym politykom ufają Polacy? Nawrocki na czele z wyjątkowym wynikiem, a potem przepaść

Na drugim miejscu ex aequo uplasowali się Radosław Sikorski, Władysław Kosiniak-Kamysz i Rafał Trzaskowski. Ich strata jest jednak spora, bo badani zadeklarowani do nich 44 proc. zaufania. Dla każdego z polityków był to wzrost. Dla lidera polskiej dyplomacji o oczko, dla szefa MON o trzy pkt. proc., a dla prezydenta Warszawy aż o pięć p.p.

Piąta pozycja również jest współdzielona, w tym wypadku przez Donalda Tuska i Krzysztofa Bosaka, do których poziom zaufania wyniósł 39 proc. Premier zyskał przez miesiąc trzy p.p., a lider Konfederacji stracił jedno oczko. Dalej jest Szymon Hołownia z wynikiem 38 proc., co także jest wynikiem lepszym o pięć p.p. Ósmy jest Sławomir Mentzen, który zanotował 37 proc. i w porównaniu z poprzednim zestawieniem stracił najwięcej – trzy p.p., podobnie jak głowa państwa.

Najnowszy sondaż nieufności do polityków. Kaczyński niechlubnym liderem, Braun na podium

Jeśli chodzi o nieufność, na czele znalazł się Jarosław Kaczyński z wynikiem 58 proc., co jest wynikiem gorszym o cztery p.p. Dalej jest Mateusz Morawiecki z wynikiem 52 proc., w przypadku którego poziom zaufania zwiększył się o jedno oczko. Ponad połowa uczestników sondażu nie ufa także Grzegorzowi Brauowi. 51 proc. to jednak wynik lepszy o trzy p.p. niż w październiku.

Badanie przeprowadzono od 6 do 17 listopada na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski. Została ona wylosowana z rejestru PESEL i liczyła 992 osoby. Realizowane było ono w ramach procedury mixed-mode metodami CAPI, CATI lub CAWI.

