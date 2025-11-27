Tak Polacy oceniają rząd Tuska. Sondaż nie pozostawia złudzeń

13 grudnia 2023 roku Andrzej Duda oficjalnie powołał Donalda Tuska na stanowisko premiera. W związku ze zbliżającą się drugą rocznicą rządów koalicji KO, Lewicy i Trzeciej Drogi, postanowiliśmy sprawdzić, jak Polacy postrzegają obecną władzę.

Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Wprost”, zapytaliśmy respondentów, jak po dwóch latach oceniają gabinet Donalda Tuska. Wyniki sondażu nie są pomyślne dla premiera i jego ministrów. Polacy wystawili rządowi surową ocenę. Jak się okazuje, większość obywateli nie czuje się usatysfakcjonowana polityką obecnej ekipy rządzącej.

Negatywnie działania rządu ocenia 39,2 proc. (w tym 15,6 proc. wskazało odpowiedź „źle” a 23,6 proc. „bardzo źle”). Pozytywne zdanie o obecnej Radzie Ministrów ma 27,9 proc. ankietowanych (z czego 17,9 proc. ocenia rząd „dobrze” a 10 proc. „bardzo dobrze”).

Uwagę zwraca również znacząca grupa respondentów pozostających „pomiędzy”. 25,1 proc. postawiło na odpowiedź „średnio”, a 7,8 proc. nie ma wyrobionego zdania (odpowiedź „nie wiem”).

Jeśli przyjrzymy się szczegółowym wynikom sondażu SW Research dla „Wprost” okazuje się, że rząd Donalda Tuska jest gorzej oceniany przez mężczyzn niż kobiety. Negatywne opinie („źle” i „bardzo źle”) wyraża 45,7 proc. mężczyzn, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi 33,1 proc. Z kolei pozytywnie działania koalicji ocenia 29,2 proc. kobiet i 26,4 proc. mężczyzn.

Rada Ministrów uzyskuje najlepsze opinie w grupie Polaków powyżej 50. roku życia, gdzie pozytywne wskazania sięgają 36,8 proc. Najmniej pochlebnych ocen pojawia się natomiast wśród osób w wieku 23–34 lata — tylko 16,4 proc. z nich wyraża dobrą opinię o rządzie. Najbardziej krytyczni są respondenci w wieku 34–49 lat: aż 46,9 proc. z nich ocenia gabinet „źle” lub „bardzo źle”.