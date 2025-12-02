Sondaż całkiem korzystny dla rządu Tuska. Poparcie rośnie, krytyka spada

We wtorek 2 grudnia na profilu Stan 360 na X zaprezentowano wyniki najnowszego badania opinii, dotyczącego poparcia dla rządu. Ogólnopolska Grupa Badawcza sprawdziła, czy Donald Tusk i jego ministrowie cieszą się poparciem społecznym.

Rząd Donalda Tuska poprawia swoje notowania

Jak się okazuje, od października pozytywne oceny ekipy rządzącej zauważalnie wzrosły. Gabinet Donalda Tuska dobrze ocenia 34,2 proc. badanych. Wcześniej mógł on liczyć jedynie na 24,5 proc. pozytywnych odpowiedzi.

Co ciekawe, nieznacznie spadł też odsetek negatywnych ocen. Teraz rząd Tuska jest źle oceniany przez 49 proc. badanych. To poprawa o 2,8 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Sondaż. Trudne lato dla rządu Tuska

Analitycy zwrócili też uwagę na wyraźnie zmniejszającą się grupę osób niezdecydowanych. Odpowiedź „ani tak, ani nie” wybrało 16,8 proc. badanych, a w październiku było to aż 23,8 proc. ogółu.

W sieci zobaczyć możemy również długoterminowe porównanie wyników. Widać dobrze, że po gorszych miesiącach rząd Donalda Tuska zaczyna wracać do poziomu z kwietnia 2024 roku. Wówczas negatywnych ocen było 41 proc., a pozytywnych 36 proc.

W najgorszym momencie w sierpniu 2025 aż 56 proc. badanych Polaków wystawiało negatywną ocenę rządowi Donalda Tuska. Tylko 21 proc. wówczas oceniało go pozytywnie.

Inny sondaż również sprawdził notowania rządu

W podobnym badaniu sprzed kilku dni, przeprowadzonym przez SW Research dla „Wprost”, pytaliśmy respondentów, jak po dwóch latach oceniają gabinet Donalda Tuska. Wtedy również Polacy wystawili rządowi surową ocenę.

Negatywnie działania rządu ocenia 39,2 proc. (w tym 15,6 proc. wskazało odpowiedź „źle” a 23,6 proc. „bardzo źle”). Pozytywne zdanie o obecnej Radzie Ministrów ma 27,9 proc. ankietowanych (z czego 17,9 proc. ocenia rząd „dobrze” a 10 proc. „bardzo dobrze”).

Uwagę zwracała też znacząca grupa respondentów pozostających „pomiędzy”. 25,1 proc. postawiło na odpowiedź „średnio”, a 7,8 proc. nie ma wyrobionego zdania (odpowiedź „nie wiem”).

