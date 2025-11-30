Zerwanie stosunków z Rosją dobrym pomysłem? Polacy zabrali głos

Stosunki polsko-rosyjskie w ostatnim czasie uległy pogorszeniu. Rosja regularnie prowadzi działania dywersyjne skierowane przeciwko Polski i krajom NATO. Przestrzeń powietrzna jest naruszana przez rosyjskie drony i samoloty, zakłócany jest sygnał GPS, a w sieci trwa akcja dezinformacyjne. Ostatnie akcje sabotażu na linii kolejowej Warszawa Lublin doprowadziły do zamknięciu ostatniego rosyjskiego konsulatu w Polsce.

Ponad 2/5 Polaków chce zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją

„Rzeczpospolita” postanowiła zapytać Polaków o utrzymywanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Rosją po ostatnich akcjach dywersyjnych. Sondaż przeprowadziła pracownia SW Research. Ankietowanych zapytano: „czy Pani/Pana zdaniem w związku z sabotażem na linii kolejowej Warszawa-Lublin Polska powinna zerwać relacje dyplomatyczne z Rosją?”.

Zerwanie stosunków dyplomatycznych poparło w badaniu 42,6 proc. ankietowanych. Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 28,5 proc. respondentów. Pozostali (28,8 proc.) nie miało zdania w tej kwestii.

Dodatkowa analiza danych ujawniła, że mieszkańcy relatywnie dużych miast oraz osoby z wykształceniem podstawowym silniej popierają zerwanie relacji dyplomatycznych z Rosją.

Ostatni konsulat Rosji w Polsce zamknięty. Czy Polacy chcą zamknięcia ambasady?

– Zerwanie stosunków dyplomatycznych popiera co drugi badany posiadający wykształcenie podstawowe (49 proc.) i niemal taki sam odsetek badanych z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców. Krytyczne zdanie na ten temat w największym stopniu wyrażają respondenci z miast liczących nie więcej niż 20 tys. osób (39 proc.) – skomentował sondaż Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Decyzję o zamknięciu ostatniego konsulatu Rosji w Polsce podjął wicepremier Radosław Sikorski. Nie oznacza to jednak zerwania relacji dyplomatycznych – ambasada Polski w Rosji działa, podobnie ambasada Rosji w Polsce.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25-26 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

