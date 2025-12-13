Wymiar sprawiedliwości, edukacja, służba zdrowia? Polacy wskazali rządowi Tuska obszar do poprawy

Pracownia UCE Research zapytała Polaków na zlecenie Onetu, które obszary wymagają największej poprawy w pracy rządu Donalda Tuska? 61,9 proc. uczestników sondażu wskazało służbę zdrowia. 42,5 proc. ankietowanych wybrało na wymiar sprawiedliwości. Dla 40,6 proc. badanych taką kwestią były gospodarka. Na podatki zwróciło uwagę 38,6 proc. respondentów. Na kolejnym miejscy z wynikiem 37,1 proc. znalazło się bezpieczeństwo i obronność.

34,2 proc. Polaków wymieniło edukacji. 31,2 proc. osób wskazało, że poprawić należy politykę społeczną. Z kolei dla 29,5 proc. uczestników sondażu takim obszarem jest polityka zagraniczna. 3,5 proc. badanych wybrało odpowiedź: „Inne”, a 11,5 proc. zdecydowało się na opcję: „nie wiem / trudno powiedzieć”. Wybór różnił się w zależności od preferencji partyjnych.

Co rząd Donalda Tuska powinien poprawić? Wyborcy Lewicy wskazali m.in. na edukację

Dla osób głosujących na Koalicję Obywatelską podium najważniejszych spraw to: służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości oraz bezpieczeństwo i obronność. Dla wyborców PiS priorytetem jest służba zdrowia, gospodarka i wymiar sprawiedliwości. Zwolennicy Lewicy wskazały natomiast na służbę zdrowia, wymiar sprawiedliwości i edukację. Osoby głosujące na Razem większą uwagę przykuły do polityki społecznej i wymiaru sprawiedliwości.

Dla wyborców PSL najbardziej istotne obszary to: służba zdrowia, bezpieczeństwo i obronność oraz polityka zagraniczna. Zwolennicy Polski 2050 wybierali służbę zdrowia przed wymiarem sprawiedliwości i edukacją. Osoby głosujące na Konfederację i Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna zgodnie postawili na służbę zdrowia, podatki i gospodarkę. Badanie przeprowadzono od 25 do 26 listopada metodą CAWI na 1 021 Polakach w wieku od 18 do 80 lat.

Czytaj też:

Jak Polacy ocenili półmetek rządu Donalda Tuska? Złe wieści w sondażuCzytaj też:

Grzegorz Napieralski o dwóch latach rządów KO: To wręcz skok cywilizacyjny