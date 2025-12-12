Grzegorz Napieralski o dwóch latach rządów KO: To wręcz skok cywilizacyjny

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: 13 grudnia mijają dwa lata od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Będziecie świętować?

Grzegorz Napieralski: Będziemy podsumowywać dwulecie podczas spotkań w regionach i w mediach społecznościowych. Podsumujemy, ile rzeczy się udało, a co wciąż przed nami. Ale żadnej wielkiej imprezy nie będzie.

Jest się czym chwalić?

Oczywiście, i widać to na przykładzie Szczecina, z którego pochodzę. Za rządów Donalda Tuska powstają największe inwestycje od lat – związane chociażby z rozbudową portu lotniczego, budową obwodnicy czy statków szkolno-badawczych dla uczelni morskich. To wręcz skok cywilizacyjny, który dokonuje się nie tylko w jednym województwie, ale całym kraju.

Skoro jest tak dobrze, dlaczego niemal 45 proc. Polaków, jak wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, nie jest zadowolona z rządów Donalda Tuska?