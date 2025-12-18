Marta Nawrocka nagłośniła historię 7-letniej Tosi. „Mała wojowniczka”

Marta Nawrocka za pośrednictwem mediów społecznościowych nagłośniła historię 7-letniej dziewczynki. „W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. Kilka dni temu ta diagnoza wywróciła świat rodziców 7-letniej Tosi z Gdańska. Dziewczynka zaczyna walkę z ostrą białaczką limfoblastyczną. Walkę najtrudniejszą w swoim dziecięcym życiu… o życie. Ta historia szczególnie mnie poruszyła. Poznajcie Tosię” – napisała pierwsza dama na Facebooku.

Żona prezydenta podkreśliła, że małej wojowniczce może pomóc każdy. Do wpisu dołączyła link do zrzutki.pl.

Marta Nawrocka nagłośniła zbiórkę 7-latki. Rodzice Tosi: Walczymy o jej zdrowie, o każdy kolejny dzień

„Nasza córeczka, Tosia, jeszcze niedawno była pełną energii, uśmiechniętą dziewczynką, która chodziła do szkoły, bawiła się z koleżankami i marzyła o świętach spędzonych w domu. Dziś jej dzieciństwo wygląda inaczej… 3 grudnia nasze życie zatrzymało się. W szpitalu usłyszeliśmy diagnozę, której żaden rodzic nie chce nigdy usłyszeć: OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA” – czytamy w opisie zbiórki.

Jak opisują rodzice Tosi, w jednej chwili ich świat się zawalił, a zamiast planów pojawił się strach, łzy, a także konieczność przeprowadzania wielu badań i podjęcia natychmiastowego leczenia. „Tosia od tamtej pory przebywa w szpitalu. Kilka razy w tygodniu dostaje chemię, z którą jej małe ciało musi się zmagać. Walczymy o jej zdrowie, o każdy kolejny dzień, o przyszłość” – piszą rodzice 7-latki. Jak podkreślili, każda złotówka to ogromne wsparcie, które zostanie spożytkowane na leczenie, rehabilitację i konsultacje.

Cel zbiórki został ustalony na 100 tys. zł. W chwili publikacji tekstu ten pułap został już przekroczony, a wskaźnik zebranych pieniędzy wynosi ponad 104 tys. zł.

