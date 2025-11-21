W zeszłym tygodniu Marta Nawrocka ogłosiła powstanie fundacji „Blisko ludzkich spraw”, której jednym z celów jest walka z hejtem, walka z mową nienawiści. Kilka dni temu pierwsza dama zainaugurowała cykl spotkań pod hasłem „Hejt? Nie, dziękuję!”. W panelu dyskusyjnym o tej samej nazwie wziął udział syn pary prezydenckiej Daniel Nawrocki, dziennikarz i prezenter telewizyjny Filip Chajzer i suicydolog ks. Tomasz Trzaska.

Znany ksiądz o hejcie na córkę Nawrockich. „W jakim świecie my żyjemy”

Czy fakt, że taki temat nagłaśnia pierwsza dama może przynieść realne zmiany na lepsze? – Mam nadzieję. To nie jest pierwsza kampania poświęcona hejtowi. Uważam, że im więcej będzie takich akcji, tym lepiej. Uważam też, że pierwsza dama ma narzędzia i autorytet urzędu do tego, żeby o tym mówić. Ale także, dziwnie to zabrzmi, Marta Nawrocka ma też doświadczenie w tej sprawie – nie w sprawie walki z hejtem, tylko w radzeniu sobie z hejtem – mówi ks. Tomasz Trzaska w podcaście „Rozmowa Wprost”.

CAŁA ROZMOWA Z KS. TOMASZEM TRZASKĄ:

Ks. Tomasz Trzaska przypomina także moment, kiedy w czasie trwania kampanii hejterskie komentarze zostały wycelowane w stronę 7-letniej córki pary prezydenckiej. – Urząd pierwszej damy ma autorytet, żeby mówić o walce z hejtem i w tej sprawie apelować. Bo Marta Nawrocka nie jako pierwsza dama, a po prostu jako mama Kasi widziała, jaki hejt wylał się na jej córeczkę. Pamiętamy, jak Kasia wygłupiała się w którymś momencie kampanii – kontynuuje nasz rozmówca.

– Trzeba się tylko cieszyć, że dziecko tak się zachowuje na widok dorosłych, że ich zaczepia, uśmiecha się do nich. Boże, takiego świata byśmy chcieli. I nagle wylewa się hejt. W takich sytuacjach pojawia się pytanie, w jakim świecie my żyjemy – stwierdza.

Ksiądz o rozmowie z prezydentem i pierwszą damą. „Podziękowałem mu za to”

– Powiedziałem pani Marcie, ale wcześniej powiedziałem to też prezydentowi po zaprzysiężeniu, że bardzo dziękuję mu za to, że zapytany o hejt na Kasię powiedział, że nie martwi się o swoją córkę, bo ona ma dom, w którym czuje się kochana, bezpieczna i otrzymuje wsparcie, bo jest otoczona opieką. Podziękowałem mu za to też dlatego, że dał jasny komunikat, że silna i zdrowa rodzina jest wsparciem. I nie tyle sprawi, że nie będzie hejtu czy trudności, tylko spowoduje, że jesteśmy w stanie wspólnie przez to przejść – mówi ks. Tomasz Trzaska.

– Na szczęście, i to powiedziała pani Marta, Kasia nie ma świadomości tego hejtu. Została osłonięta. Niemniej jednak hejt jest zjawiskiem strasznym. Jest przemocą, jest nienawiścią. My mówimy hejt, bo to słowo prostsze, krótsze i bardziej plastyczne. Natomiast hejt to jest po prostu nienawiść. Nie ma dobrej nienawiści – podsumowuje.

