Marta Nawrocka czy Agata Duda? Polacy mieli ocenić i... zaskoczyli

Małżonka Andrzeja Dudy przez całą jego prezydenturę wielokrotnie krytykowana była za małe zaangażowanie i milczenie w trudnych momentach, głównie w kwestiach dotyczących praw kobiet. Czy jednak na jej tle Marta Nawrocka wypada wypada o wiele lepiej?

Sondaż. Czy Marta Nawrocka radzi sobie lepiej niż Agata Duda?

W pierwszych miesiącach Marta Nawrocka sprawiała wrażenie aktywnej. Jeszcze pod koniec sierpnia przemawiała do kobiet podczas IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej. Spotykała się samodzielnie z Polonią podczas wizyty w Nowym Jorku. Komentowała też liczne kwestie, w tym działalność swojego męża.

W sondażu SW Research Polaków zapytano, „Jak Pana/Pani zdaniem Marta Nawrocka radzi sobie w roli pierwszej damy w porównaniu do Agaty Kornhauser-Dudy?”. Co ciekawe, odpowiedzi nie były jednoznaczne.

40 proc. ankietowanych stwierdzało, że Marta Nawrocka wypada lepiej od Agaty Kornhauser-Dudy. 9,1 proc. badanych orzekło, że radzi sobie gorzej od poprzedniej pierwszej damy, a aż 29,5 proc. stwierdziło, że wypada tak samo.

Bardzo dużo osób nie miało w ogóle zdania w tej sprawie, wybierając opcję „trudno powiedzieć”. Było to aż 21,4 proc. ankietowanych.

Sondaż porównujący pierwsze damy

Sondaż został zrealizowany w dniach 9-10 grudnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel.

W ramach badania przeprowadzono 813 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

