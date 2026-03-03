Tak Marta Nawrocka uczciła urodziny męża! „Serce i rozum”

W tym roku Karol Nawrocki obchodzi 43. urodziny. Urodzony w 1983 roku w Gdańsku polityk imię otrzymał po Karolu Wojtyle, a od 15 lat żyje w małżeństwie z Martą Nawrocką. Pierwsza dama nie zapomniała o tym wyjątkowym dniu i zamieściła na Instagramie wspólne zdjęcie z mężem. Para trzyma na nim kartki z napisami „serce” oraz „rozum”.

Również za pośrednictwem Instagrama życzenia urodzinowe złożył ojcu syn Daniel. „Sto lat!”, napisał krótko, oznaczając profil taty i dodając emoji serca i świętowania.

Karol Nawrocki ma 43 lata. Jak poznał się z żoną?

Przy tej okazji przypomnieć można szczególne okoliczności, w jakich poznali się Karol i Marta Nawroccy. Miało dojść do tego przypadkiem. – Miałam przyjaciółkę w miejscu, w którym mieszkał, gdy chodziłam do liceum. Szłam do niej i po drodze, na schodach, po prostu wpadliśmy na siebie – opowiadała Nawrocka.

– Zaskoczyło mnie, że tak mnie przeszył, poczułam coś niesamowitego. Poszłam do koleżanki i mówię: „A spotkałam takiego chłopaka na drodze. Szedł z psem, ale miał książkę pod pachą. Wpadliśmy na siebie, było tam jakieś spojrzenie. Spotkaliśmy się i tak się zaczęła nasza miłość” – wspominała.

Marta i Karol Nawroccy mają troje dzieci: najmłodszą Kasię, następnie nastoletniego Antoniego oraz najstarszego Daniela. Daniel Nawrocki nie jest biologicznym synem Karola, ale para podkreślała, że nie przeszkadzało to w stworzeniu szczęśliwego związku. – Jak się poznaliśmy, to miałam dwuletniego synka. W Karolu zaimponowało mi to, że nie było to dla niego przeszkodą – opowiadała pierwsza dama.

– Zaopiekował się mną, jak i moim synem. Z jego inicjatywy również w pełni przeszliśmy proces adopcyjny. Karol jest pełnoprawnym ojcem Daniela. Od 15 lat nosi jego nazwisko i już nie pamiętam tego, że nie jest jego biologicznym ojcem. Mają super ze sobą kontakt, czasami nawet lepszy niż z własną matką — oceniała.

