Modowe błędy na komunii. Polacy wciąż je popełniają

Pierwsza komunia wzbudza dużo emocji nie tylko wśród dzieci, które przygotowują się do przyjęcia sakramentu, ale i ich rodziców oraz bliskich. Wielu gości zastanawia się, jak się ubrać na tę religijną uroczystość.

Odpowiedni ubiór to nie tylko kwestia estetyki, lecz także wyraz szacunku wobec ceremonii i jej uczestników. Strój gości powinien być elegancki, ale jednocześnie stonowany i dopasowany do miejsca, jakim jest kościół.

Każdego roku wraz z sezonem komunijnym wraca to samo pytanie: co założyć, a czego lepiej unikać? Podpowiadamy.

Biel i odważne fasony? Tego lepiej unikaj

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest wybór białych stylizacji. To kolor zarezerwowany dla dziecka przystępującego do sakramentu, dlatego goście powinni sięgnąć po inne barwy ubrań. Biała sukienka czy garnitur mogą zostać odebrane jako poważne faux pas.

Zamiast tego warto postawić na jasne, subtelne kolory. Pastele takie jak błękit, pudrowy róż czy beż świetnie wpisują się w charakter wydarzenia i nie przyciągają nadmiernej uwagi, która tego dnia powinna być skupiona na przystępujących do komunii dzieciach.

Równie ważny jest fason. Głębokie dekolty, bardzo krótkie sukienki czy odkryte plecy nie są odpowiednie na kościelną uroczystość. Bezpiecznym wyborem będą klasyczne kroje – długość do kolan, zakryte ramiona i proste linie zawsze się sprawdzają.

Nadmiar dodatków i błysk mogą zaszkodzić

Stylizacje pełne cekinów, brokatu czy połyskujących materiałów lepiej zostawić na wieczorne wyjścia. Komunia ma dzienny, uroczysty charakter, dlatego stylizacja powinna być harmonijna i stonowana.

Podobnie jest z dodatkami. Warto zrezygnować tego dnia z dużej, rzucającej się w oczy biżuterii czy bardzo wysokich obcasów. W tym przypadku najlepszym wyborem będzie minimalizm i klasyka.

Wygoda? Tak, ale nie kosztem elegancji

Zbyt swobodny strój również nie jest mile widziany. Dżinsy, koszulki typu T-shirt czy sportowe obuwie nie pasują do rangi uroczystości. Nawet jeśli na co dzień stawiasz na komfort, warto w tym dniu wybrać bardziej eleganckie elementy garderoby.

Kompromisem między wygodą a elegancją są proste kroje i naturalne tkaniny. Lekka marynarka czy klasyczna sukienka zapewnią wygodę i odpowiedni wygląd jednocześnie.

Rodzice i uczestnicy uroczystości często dzielą się swoimi pomysłami w mediach społecznościowych. Oto kilka przykładów stylizacji, jakie przewinęły się przez facebookowe grupy.

„Garnitur jasnoniebieski”, „Sukienka różowa z koronki długa i 3/4 rękaw, „Długa jasnofioletowa suknia, „Kombinezon kolor baby blue”, „Jak była u córki w sukienkę, a teraz u synka w garnitur niebieski”, „Na komunii syna wszystkie mamy były ubrane bardzo elegancko w stonowane kolory, nie jaskrawe, przeważnie sukienka i żakiet, komunia to nie wesele czy bal karnawałowy”, „Ja mam garnitur malinowy”, „Ja miałam u córki prostą koronkową”.

Warto pamiętać, że komunia to szczególny moment. Strój powinien go podkreślać, a nie odciągać od niego uwagę. Kluczem jest prostota i elegancja.

