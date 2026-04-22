Stało się, Nawrocki podpisał. Oświadczenie kancelarii prezydenta

W środę 22 kwietnia prezydent podpisał trzy ustawy. O ruchu Karola Nawrockiego poinformował na platformie X Rafał Leśkiewicz, podsekretarz stanu w KPRP i rzecznik prasowy prezydenta.

Trzy ustawy z podpisem prezydenta Nawrockiego

Z komunikatu w tej sprawie dowiedzieliśmy się, że podpisana została ustawa z 13 marca 2026 roku o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (nr druku sejmowego 1651).

Kolejnym podpisanym aktem prawnym była ustawa z 13 marca 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indonezji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2025 r. (nr druku sejmowego 2161).

Trzecia była ustawa z 13 marca 2026 r. o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.. Chodzi o poprawki przyjęte przez Zgromadzenie Państw–Stron Statutu w dniu 26 listopada 2015 r. (rezolucja nr ICC–ASP/14/Res.2), w dniu 14 grudnia 2017 r. (rezolucja nr ICC–ASP/16/Res.4) oraz w dniu 6 grudnia 2019 r. (rezolucja nr ICC–ASP/18/Res.5) (nr druku sejmowego 2164).

Prezydent podpisał ustawę o osobach represjonowanych

W przypadku pierwszej z wymienionych ustaw celem było umożliwienie uzyskania statusu osoby represjonowanej z powodów politycznych osobom, które – ze względu na młody wiek – nie zostały skazane wyrokiem sądu za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, jednak zastosowano wobec nich z powodu takiej działalności środki poprawcze lub wychowawcze.

Istniejące przepisy uzupełniono stwierdzeniem, że że osobą represjonowaną z powodów politycznych jest osoba, wobec której w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. orzeczono postanowieniem sądu dla nieletnich albo postanowieniem sądu rodzinnego zastosowanie środka poprawczego lub środka wychowawczego.

