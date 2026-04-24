Kontrowersje wokół G20. Nawrocki mógłby spotkać się z Putinem? „Nie można wykluczyć”

W czwartek administracja Donalda Trumpa przekazała w rozmowie z „The Washington Post” , że amerykański prezydent zamierza zaprosić na grudniowy szczyt G20 w Miami przedstawicieli Rosji. Podczas spotkania Gabinecie Owalnym dziennikarze zapytali o te doniesienia samego prezydenta. Donald Trump zaprzeczył wówczas, że zaprosił prezydenta Rosji na to wydarzenie.

– Nie wiem nic o takim zaproszeniu, a jeśli nawet by istniało, to nie mam wiedzy na ten temat – stwierdził polityk. Dodał jednocześnie, że gdyby Władimir Putin jednak przyjechał do USA, „prawdopodobnie byłoby to bardzo pomocne” .

twitter

Nawrocki spotkałby się z Putinem?

Do sprawy ewentualnego udziału Rosji w szczycie G20 odniósł się szef kancelarii prezydenta. Zbigniew Bogucki został zapytany podczas rozmowy na antenie RMF FM, czy Karol Nawrocki usiadłby przy jednym stole z rosyjskim dyktatorem, jeśli ten pojawi się na wydarzeniu.

– Prezydent na to pytanie już odpowiadał. Jeżeli będą takie formaty, w których z uwagi na uwarunkowania międzynarodowe będzie wielu przywódców, wielu liderów światowych, europejskich, nie można takiego wariantu wykluczyć. Ale to nie jest oczywiście coś, do czego pan prezydent dąży – przekazał szef kancelarii prezydenta.

Dodał jednocześnie, że zaproszenie Putina na tego typu wydarzenie nie jest dobrym pomysłem. – To jest decyzja tych, którzy organizują ten, ten szczyt. Ja nie uważam, żeby dobre było zaproszenie. Nie uważam, żeby jakakolwiek forma współpracy z Putinem była dobra. Wolny świat, świat demokratyczny, świat, który jest po stronie walczącej Ukrainy, nie powinien w taki sposób, moim zdaniem, kontaktować się z Władimirem Putinem – ocenił.

Rosja miała otrzymać zaproszenie na G20

Przypomnijmy, wcześniej wiceszef rosyjskiego MSZ Aleksandr Pankin w rozmowie z rosyjskimi mediami poinformował, że Rosja otrzymała zaproszenie na wydarzenie. Nie potwierdził jednak udziału Moskwy ani nie poinformował, kto miałby ewentualnie reprezentować Rosję. – Zobaczymy. Bóg jeden wie, co się wydarzy wcześniej – dodał.

Z kolei jeszcze w marcu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stanowczo zaprzeczył, że Rosja weźmie udział w szczycie G20. – Nie, to nie jest w planach – skwitował w rozmowie z dziennikarzami.

Czytaj też:

