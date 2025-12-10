Sukienka Marty Nawrockiej na licytacji. Szczytny cel

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała na X o charytatywnym geście Marty Nawrockiej, która na cele charytatywne przekazała jedną ze swoich sukienek.

Licytacja sukienki Marty Nawrockiej. Wsparcie dla fundacji

„Ruszyła licytacja białej sukienki Pierwszej Damy, przekazanej Fundacji Wstawaj Alicja” – napisano w poście.

„To właśnie w tej kreacji Pierwsza Dama wystąpiła podczas dwóch oficjalnych uroczystości. Jej wybór był szeroko komentowany, a sama sytuacja spotkała się z niezrozumieniem i hejtem, przynosząc Jej i Jej rodzinie wiele trudnych chwil. Gestem przekazania sukienki na cele charytatywne Pani Marta Nawrocka nadała całej historii zupełnie nowy wymiar. Sukienka, która stała się przedmiotem publicznej krytyki, dziś jest symbolem siły, dobroci i empatii” – napisano w opisie aukcji.

„Wiele kobiet ma swoje ulubione kreacje, w których czuje się wyjątkowo i komfortowo — to w pełni naturalne. Teraz ta niezwykła sukienka może zyskać nowe życie, niosąc realną pomoc tym, którzy jej potrzebują”. – dodano.

twitter

Fundacja Wstawaj Alicja. Około 140 podopiecznych

Dochód z aukcji przeznaczony będzie na wsparcie Fundacji Wstawaj Alicja, która powstała dla 17-letniej Alicji Mazurek, która po wypadku samochodowym przez dwa lata walczyła o życie. Fundacja pomaga dzieciom, dorosłym i seniorom z niepełnosprawnościami neurologicznymi: po urazach mózgu, udarach, z SMA, SM, MPD, dystrofią mięśniową i rzadkimi chorobami genetycznymi. Finansujemy ich rehabilitację, leczenie, leki i wsparcie psychologiczne.

W środę, przed południem, kreacja Marty Nawrockiej osiągnęła w licytacji kwotę 10 750 zł. Licytować można do godziny 15.

W promocję aukcji włączyli się politycy Prawa i Sprawiedliwości.

„Zapraszam do licytacji!” – napisał na X Przemysław Czarnek. „Dołączam się do polecajki!” – dodał Jan Kanthak.

Czytaj też:

Burza po wecie Nawrockiego. Tusk prosi o jednoCzytaj też:

Karol Nawrocki wygwizdany. Tak zareagował