Burza po wecie Nawrockiego. Tusk prosi o jedno

We wtorek 9 grudnia rząd po raz kolejny zajmuje się ustawą regulującą rynek kryptowalut. Donald Tusk przed rozpoczęciem prac powiedział kilka słów na ten temat, nawiązując do ostatnich wydarzeń, zakończonych odrzuceniem projektu.

Tusk do Nawrockiego: Proszę nie przeszkadzać

– Dzisiaj przyjmiemy ponownie projekt ustawy o kryptowalutach. Chcę, żeby to było bardzo jasne i jeszcze raz zwracam się tu do wszystkich zainteresowanych, w tym do prezydenta Nawrockiego – zaczął premier.

Zauważył, że przed swoją decyzją, prezydent Nawrocki może potrzebować dodatkowych informacji. – Jeśli jest potrzeba – tutaj patrzę na pana ministra Siemoniaka – tak zawsze jest – pan prezydent może otrzymać wszystkie najdrobniejsze informacje, których nie mogę podać publicznie, a które są w dyspozycji polskich służb i prokuratury – zapewniał.

Wrócił też do tajnego posiedzenia Sejmu z ubiegłego tygodnia. – Dowiedzieliśmy się w czasie tych burzliwych debat, spotkań w ostatnich dniach i godzinach, że pan prezydent nie wiedział wcześniej i szkoda, że nie wiedział, bo gdyby wiedział to... No to teraz mówimy to: Proszę nie przeszkadzać i umożliwić przyjęcie tej ustawy – oświadczył Tusk.

Zaznaczał przy tym, że przyjęcie proponowanej ustawy zwiększy bezpieczeństwo transakcji na rynku kryptowalut, ale nie da 100 proc. bezpieczeństwa. Przypominał, że nawet entuzjaści kryptowalut świadomi są ryzyka z nimi związanego.

Rząd naciska na ustawę o kryptowalutach

Tusk podkreślał, że obce służby wiedzą jak wykorzystać kryptoaktywa do swoich celów. – To jest uczynienie rynku kryptowalut w Polsce bezpiecznym dla inwestorów i interesu państwa – przypominał. – Nie tylko w Polsce – to jest fenomen obecny także w innych państwach europejskich – kryptowaluty często służą jako element akcji także dywersyjnych ze strony wroga – mówił.

Wspomniał też o tym, że ponad 100 podmiotów w katowickim rejestrze spółek ma jakieś związki z Rosją lub Białorusią. – To jest dzwonek alarmowy, który mówi tak wyraźnie, że musimy tak elementarnie zadbać o bezpieczeństwo państwa i obywateli – zaznaczał.

