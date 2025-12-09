Tak Polacy oceniają Tuska. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Wielkimi krokami zbliża się druga rocznica powołania Donalda Tuska na premiera. Z tej okazji w najnowszym sondażu zrealizowanym przez UCE Research na zlecenie Onetu ankietowanych zapytano, jak postrzegają szefa rządu i jego politykę. Dokładne pytanie brzmiało: „Czy uważa pan/pani, że Donald Tusk powinien sprawować funkcję premiera do końca obecnej kadencji?”.

Tak Polacy oceniają Donalda Tuska

Mimo że najwięcej ankietowanych uważa, że premier nie powinien pełnić swojej funkcji do końca kadencji, niemal równie duża grupa jest zdania, że powinien pozostać na stanowisku. Spory odsetek badanych nadal nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Z sondażu wynika, że 45,7 proc. badanych nie chce, by Donald Tusk zachował stanowisko premiera do końca kadencji (odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 26,5 proc. badanych a „raczej nie” — 19,2 proc.).

Odmienne zdanie ma 40,5 proc. respondentów, którzy uważają, że premier powinien pełnić funkcję szefa rządu aż do czasu kolejnych wyborów („zdecydowanie tak” uważa 21,7 proc. a „raczej tak” — 18,8 proc.).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 13,8 proc. ankietowanych nie ma w tej kwestii jednoznacznej opinii i wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Nowy sondaż

O ocenę koalicji rządzącej poprosiliśmy także w sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Wprost” pod koniec listopada. Polacy wystawili rządowi surową ocenę. Jak się okazuje, większość obywateli nie czuje się usatysfakcjonowana polityką obecnej ekipy rządzącej.

Negatywnie działania rządu ocenia 39,2 proc. (w tym 15,6 proc. wskazało odpowiedź „źle” a 23,6 proc. „bardzo źle”). Pozytywne zdanie o obecnej Radzie Ministrów ma 27,9 proc. ankietowanych (z czego 17,9 proc. ocenia rząd „dobrze” a 10 proc. „bardzo dobrze”).

Uwagę zwraca również znacząca grupa respondentów pozostających „pomiędzy”. 25,1 proc. postawiło na odpowiedź „średnio”, a 7,8 proc. nie ma wyrobionego zdania (odpowiedź „nie wiem”).

Czytaj też:

Karol Nawrocki wygwizdany. Tak zareagowałCzytaj też:

Prawdziwi liderzy i słabe ogniwa. Takie oceny dostali ministrowie Tuska