Wkrótce miną dwa lata Tuska na stanowisku premiera. Polacy ocenili jego pracę

13 grudnia 2025 r. miną dwa lata od kiedy Donald Tusk po raz kolejny stanął na czele rządu. Pracownia UCE Research zapytała Polaków na zlecenie Onetu, jak do tej pory oceniają pracę premiera. W sumie 42,6 proc. respondentów ma negatywne odczucia. Przeciwnego zdania jest natomiast łącznie 33,1 proc. ankietowanych. 24,29 proc. wybrało z kolei opcję „trudno powiedzieć”.

Na Tuska przychylnym okiem patrzą przede wszystkim osoby starsze. W grupie wiekowej od 65 do 74 lat poziom aprobaty wyniósł 52 proc., a jeśli chodzi o przedział od 75 do 80 lat, to wynik był jeszcze wyższy i wyniósł 61,6 proc. Na drugim biegunie znaleźli się młodzi od 18 do 24 lat. Z tego grona szefa rządu docenia tylko 23,8 proc. badanych.

Donald Tusk premierem od dwóch lat. Polacy zabrali głos w najnowszym sondażu

Analogicznie wyrazy uznania dla Tuska padły, jeśli chodzi o status zawodowy, od emerytów (46,2 proc.). Inna optyka była wśród studentów (17,8 proc.) i bezrobotnych (13,1 proc.). Jeśli chodzi o dochody, to pozytywnie na premiera zareagowały w sondażu osoby zarabiające powyżej dziewięciu tysięcy złotych netto (51,7 proc.). Inaczej było w grupach, gdzie zadeklarowano zarobki poniżej tysiąca (19,6 proc.) oraz dwóch tys. zł (24,1 proc.).

Jeśli chodzi o wyborców poszczególnych partii, to w Koalicji Obywatelskiej poziom zadowolenia z rządów Tuska wyniósł 75,7 proc. Na plus premiera oceniło również większość osób głosujących na Lewicę (58,5 proc.). W przypadku Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego poziom niezdecydowania wyniósł odpowiednio 44,8 oraz 40 proc. Złą prasę Tusk ma u wyborców prawicowych. U Konfederacji to 72 proc., u PiS 70,1 proc., a u Konfederacji Korony Polskiej 66,1 proc.

Badanie przeprowadzono od 25 do 26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1 021 Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

