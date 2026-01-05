Prognoza wyborcza daje KO nikłe szanse na sejmową większość. Braun z rekordem

Onet przewiduje, że w I kwartale 2026 roku KO będzie miało poparcie na poziomie 34,5 proc. PiS zdobędzie 28,3 proc. głosów, Konfederacja 13,3 proc., a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 8,2 proc.

Prognoza wyborcza Onetu: KO wygra, ale nie będzie rządzić

Ostatnią partią w Sejmie będzie Lewica z 6,1 proc. głosów, ponieważ Razem, PSL i Polska 2050 znajdą się pod progiem wyborczym z wynikami odpowiednio 3,9 proc., 2,5 proc. oraz 2,3 proc. Jak zauważają dziennikarze, taka sytuacja zablokowałaby szanse na przedłużenie rządów koalicji 15 października o następne 4 lata.

Onet zwraca uwagę, że PiS traci wyborców na rzecz Konfederacji i KPP głównie z powodu „naiwnego przekonania o braku konkurencji na prawicy”. Dostrzega też, że do partii Grzegorza Brauna przeszli nie tylko wyborcy PiS, ale i Trzeciej Drogi.

Ilu posłów będą miały poszczególne partie i co z większością?

Przy wspomnianych wynikach, KO miałoby w Sejmie 191 posłów, PiS 160, Konfederacja 63, KKP 33, a Lewica 13. Wyraźnie widać, że stworzenie większości w takich warunkach byłoby bardzo trudne. Obecna koalicja miałaby tylko 204 mandaty, a 27 posłów musiałaby szukać we wrogo nastawionych prawicowych ugrupowaniach.

Większości nie przyniosłaby nawet potencjalna koalicja PiS i Konfederacji. Onet oszacował, że wspólny start wszystkich partii koalicji 15 października dałby około 239 mandatów, ale ryzykiem byłaby premia dla partii Razem. Ostatecznie więc szanse dzisiejszej koalicji obliczane są na zaledwie 15 proc. Uwagę zwraca marnowania się wielu głosów pod progiem wyborczym.

