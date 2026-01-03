Tak Polacy oceniają dziś KO i PiS. Pierwszy sondaż po burzliwym roku

Instytut Badań Pollster, na zlecenie „Super Expressu” sprawdził, jakie partie polityczne cieszą się największym poparciem na początku 2026 roku.

Czy nowy sondaż przynosi niespodzianki? Zdaniem politologa, profesora Rafała Chwedoruka, trudno mówić o gwałtownych zmianach. „Wszystko to, co widzieliśmy od wyborów prezydenckich do końca kalendarzowego roku, potwierdza się” – mówi dziennikarzom ekspert.

Pierwszy sondaż partyjny w 2026 roku. KO na prowadzeniu

To pierwszy w nowym roku sondaż, który pokazuje aktualne poparcie dla ugrupowań politycznych. Badanie wskazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwycięstwo przypadłoby Koalicji Obywatelskiej. Na ugrupowanie kierowane przez Donalda Tuska chce zagłosować 34,2 procent respondentów.

Drugą pozycję zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, partia Jarosława Kaczyńskiego, która mimo wewnętrznych problemów i napięć wciąż utrzymuje wysokie poparcie na poziomie 29,88 procent. Trzecie miejsce należy do Konfederacji, na którą wskazało 10,15 procent badanych.

Dalsza część zestawienia wygląda następująco:

Nowa Lewica – 7,37 procent

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 7,22 procent

Partia Razem – 4,58 procent

Polska 2050 Szymona Hołowni – 3,31 procent

Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,11 procent

Inna partia – 2,18 procent

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 31 grudnia 2025 roku – 1 stycznia 2026 roku metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1002 dorosłych Polaków. Próba była reprezentatywna dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w wieku 18 lat i więcej, a maksymalny błąd statystyczny wyniósł około 3 procent.

Politolog komentuje sondaż. „Patowa sytuacja się utrzymuje”

O interpretację wyników „Super Express” poprosił profesora Rafała Chwedoruka. Zdaniem eksperta obecny układ poparcia nie odbiega od trendów widocznych pod koniec ubiegłego roku.

„Wszystko to, co widzieliśmy od wyborów prezydenckich do końca kalendarzowego roku, potwierdza się: KO z wyraźną przewagą nad PiS, w kręgu swoich wyborców i co brakiem prostej koncepcji wyrwania się z patowej sytuacji” – stwierdził politolog. Jak dodał, Konfederacja jest poniżej rezultatu osiągniętego przez Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich i „raczej chyba nastawiona na to, by bronić tego stanu posiadania”.

Jego zdaniem Lewica pewna jest wejścia do Sejmu, ale „niekoniecznie pewna tego, że razem z KO starczy to do sprawowania władzy”. W kontekście partii Grzegorza Brauna stwierdził, że w przyszłości będziemy obserwowali „duże fluktuacje poparcia” i że formacja stała się „uniwersalną partią protestów”. Partię Razem z kolei ocenił krótko – kolejny raz „nie potrafi zdyskontować dobrego wyniku”.

Porównanie z grudniem. Niewielkie, ale znaczące zmiany

W grudniowym badaniu wyniki wyglądały następująco: Koalicja Obywatelska – 34,64 procent, Prawo i Sprawiedliwość – 30,94 procent, Konfederacja Wolność i Niepodległość – 10,85 procent, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 6,67 procent, Partia Razem – 4,65 procent, Polska 2050 – 2,98 procent oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,02 procent.

