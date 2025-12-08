Tej koalicji po wyborach najbardziej nie chcą Polacy. Wymowne wyniki sondażu

Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 30,9 proc. znalazła się na czele najnowszego sondażu IBRiS, przeprowadzonego dla Polsat News. Na drugim miejscu uplasowało się PiS z wynikiem 25,5 proc. Podium od dłuższego czasu zajmuje Konfederacja, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 13,6 proc. respondentów. Poza podium uplasowała się Lewica, którą popiera 8,2 proc. ankietowanych.

Najnowszy sondaż wyborczy. Pięć partii w Sejmie, trzy pod progiem wyborczym

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,1 proc. Pod progiem wyborczym znalazłyby się z kolei: Polskie Stronnictwo Ludowe (cztery proc.), partia Razem (3,5 proc.) oraz Polska 2050 Szymona Hołowni (1,5 proc.). 5,7 proc. badanych wybrało opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”. 64,4 proc. osób zadeklarowałoby, że wzięłoby udział w wyborach.

W sondażu zapytano również o zdanie w sprawie możliwych koalicji po wyborach parlamentarnych. Współpracę Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją wyklucza 84,4 proc. respondentów, z czym nie zgadza się 4,2 proc. Polaków. Koalicji Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji Korony Polskiej nie chce 62,2 proc. ankietowanych. Innego zdania jest 25,9 proc. osób.

Polacy odrzucili wszystkie teoretyczne koalicje

Przeciwko szerokiemu blokowi KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 jest z kolei 55 proc. badanych przy 40 proc. akceptacji. Te partie tworzą teraz rząd. Alians PiS i Konfederacji nie podoba się natomiast 46,5 proc. uczestników sondażu. Jednocześnie 36,7 proc. widziałoby taki rząd po wyborach. Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych wykonano na próbie 1 000 ankietowanych od 4 do 6 grudnia 2025 roku, metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

