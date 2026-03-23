Polska powinna zostać w UE? Wymowne wyniki sondażu

W najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Polsat News, zapytano respondentów, „czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, czy raczej ją opuścić”. 50,7 proc. ankietowanych odpowiedziało, że Polska „zdecydowanie powinna” pozostać we wspólnocie, a 22,1 proc. – „raczej pozostać”. Łącznie 72,8 proc. badanych opowiada się przeciwko polexitowi.

Przeciwnego zdania jest łącznie 22,9 proc. badanych, w tym 16,2 proc. chciałoby, aby Polska „raczej opuściła UE”, a 6,7 proc. – „zdecydowanie”. 4,3 proc. respondentów nie umie zająć konkretnego stanowiska w sprawie.

Polska powinna zostać w UE? Jest nowy sondaż

Udostępniono także bardziej szczegółowe wyniki badania. Jak się okazuje, za zdecydowanym pozostaniem w Unii Europejskiej opowiedziały się w większości kobiety, osoby w wieku 60-69 lat, mieszkańcy dużych miast o zaludnieniu powyżej 250 tys. oraz respondenci z wyższym wykształceniem. Z kolei wśród osób, które zdecydowanie opowiadają się za tym, że Polska powinna opuścić UE, dominują kobiety, osoby w wieku 50-59 lat, mieszkańcy małych miast o zaludnieniu do 50 tys. oraz respondenci, którzy mają wykształcenie wyższe.

W sondażu zapytano także, jaki wpływ na sytuację Polski miało jej członkostwo w Unii Europejskiej. Tutaj również przeważają pozytywne opinie. 56,5 proc. ankietowanych stoi na stanowisku, że kraj bardziej zyskał niż stracił. 18,1 proc. jest przeciwnego zdania, a 16,7 proc. uważa, że pozytywne i negatywne aspekty równoważą się. 8,7 proc. nie umie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Badanie ogólnopolskie IBRiS dla Grupy Polsat przeprowadzono w dniach 19-22 marca. Zrealizowano je metodą CATI na grupie reprezentatywnej tysiąca Polaków.

