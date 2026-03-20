Kaczyński popełnił błąd? Ten sondaż o Czarnku ujawnia skalę problemu

Na początku marca Jarosław Kaczyński na konwencji w Krakowie ogłosił, że Przemysław Czarnek będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

– Chcę Polski normalnej i prawdziwej, która pracuje, buduje, wychowuje dzieci, chroni nasze bezpieczeństwo i ratuje życie. Tą Polską prawdziwą chcemy się zająć, tę Polskę prawdziwą chcemy przywrócić Polakom, tak żeby ona była na pierwszym miejscu, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie, żeby miał jasność, że to na niego stawia to państwo i jego będzie chronić – mówił wiceprezes PiS.

Katastrofalny wynik Czarnka? Nowy sondaż ujawnia problem Kaczyńskiego

W sondażu IBRiS na zlecenie Radia ZET zadano respondentom następujące pytanie: „Jakim premierem Pana/Pani zdaniem byłby Przemysław Czarnek?". 10,5 proc. uważa, że „zdecydowanie dobrym”, a 14,4 proc. – „raczej dobrym”. To łącznie 24,9 proc. wskazań. Przeciwnego zdania jest łącznie 59,7 proc. ankietowanych, w tym 17,2 proc. uważa, że Przemysław Czarnek będzie „raczej złym” premierem, a 42,5 proc. – „zdecydowanie złym”. 15,4 proc. nie umie odpowiedzieć na to pytanie.

Sprawdzono także, jaki wpływ na ocenę Przemysława Czarnka mają poglądy polityczne respondentów. Jedynie 3 proc. respondentów, którzy deklarują się jako wyborcy ugrupowań rządzących (KO, Nowa Lewica, PSL i Polska 2050) uważa, że wiceprezes PiS byłby „raczej dobrym” szefem polskiego rządu, a nikt nie wskazał opcji – „zdecydowanie dobrym”. 95 proc. uważa, że Przemysław Czarnek nie sprawdziłby się w tej roli.

Z kolei 52 proc. ankietowanych z grupy zwolenników partii opozycyjnych (PiS, Razem, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej) uważa, że – niezależnie od stopniowania raczej/zdecydowanie – wiceprezes PiS byłby dobrym premierem. 40 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 13-14 marca 2026 r., na reprezentatywnej próbie 1068 osób.

