Donald Tusk zwołał pilną naradę. Chodzi o groźną sytuację w kraju

„Poleciłem szefowi MSWiA [ministrem spraw wewnętrznych i administracji jest Marcin Kierwiński – przyp. red.] zwołanie na g. 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. 'cofką' [chodzi o cofkę powodziową, o podnoszenie się lustra wody – przyp. red.] i innych zdarzeniach związanych z pogodą” – poinformował na platformie X premier.

Wcześniej minister obrony narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz – publikował komunikat prasowy dot. „alertu gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej”. Żołnierze, którzy tworzą piąty rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, mogą zostać w ciągu najbliższych godz. wezwani do pomocy przy ewentualnym zwalczaniu skutków zjawisk pogodowych na północy kraju.

Tak przedstawia się sytuacja na Warmii i Mazurach

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, która w swoich ustaleniach powołuje się na informacje otrzymane od straży pożarnej, woda z Zalewu Wiślanego zalewa miasto Frombork (przez kanał Kopernika) i wieś Suchacz (tutaj poprzez nadbrzeże portowe). Wzdłuż jednej z ulicy na terenie pierwszej z wymienionych wcześniej miejscowości przedstawiciele służb rozkładają worki z piaskiem.

Warto przy okazji odnotować komentarz rzecznika prasowego wojewody warmińsko-mazurskiego (szefem samorządu regionalnego jest Radosław Król). Szymon Tarasewicz zdementował w rozmowie z PAP niepokojące wieści o rzekomym zalaniu przepompowni ścieków we wsi Janówek.

Jak dowiedziała się stacja TVN24, w Elblągu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Jutro (w środę – 31 grudnia) w mieście odbyć miała się zabawa sylwestrowa, jednak, w związku z groźną pogodą, została odwołana – pisze redakcja.

IMGW wydał ostrzeżenie III st.

Ze strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dowiedzieć możemy o decyzji podjętej przez ekspertów z Państwowego Instytutu Badawczego. Wydali oni ostrzeżenie trzeciego (III st. jest najwyższym z możliwych), drugiego, a także pierwszego stopnia w związku ze spodziewanymi opadami. Pokrywa śnieżna może miejscami osiągnąć aż 60 centymetrów grubości.



Pozostałe alerty – w tym I i II st. – dotyczą zawiei i zamieci, silnych wiatrów czy oblodzeń.

