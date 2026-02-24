Nowy dzień ustawowo wolny od pracy? Tuż przed Wielkanocą. Jest petycja

Wielkanoc w tym roku wypada stosunkowo wcześnie, bo już 5 kwietnia. Zarówno ten dzień, jak i Poniedziałek Wielkanocny to dni ustawowo wolne od pracy. Pod koniec października 2025 r. do Sejmu wpłynęła petycja, aby do tej listy dołączyć także Wielki Piątek. W połowie grudnia została skierowana do Komisji ds. Petycji.

Nowy dzień ustawowo wolny od pracy? Jest petycja

„Wielki Piątek stanowi część Triduum Paschalnego trwającego od wieczoru Wielkiego Czwartku aż do wieczoru Niedzieli Wielkanocnej. Są to najważniejsze dni w roku liturgicznym Kościoła. Odbywają się w nim wyjątkowo uroczyste nabożeństwa, w których licznie uczestniczą wierni. Pracujący charakter Wielkiego Piątku utrudnia uczestnictwo w tych nabożeństwach” – czytamy w treści dokumentu.

Autor petycji zauważa także, że część Polaków stara się wziąć urlop na Wielki Piątek – podobnie jak było to jeszcze do niedawna w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia – ale nie wszyscy mogą liczyć na spełnienie ich prośby. W innym fragmencie podaje, że Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w wielu krajach UE, a Polska pod względem liczby dni wolnych od pracy plasuje się w pobliżu średniej europejskiej.

Lewica zawalczy o wolny Wielki Piątek? Jasne stanowisko

W zeszłym roku Wigilia po raz pierwszy była dniem ustawowo wolnym od pracy. Był to flagowy postulat Lewicy, która argumentowała konieczność wprowadzenia zmiany tym, że Polacy potrzebują czasu na przygotowanie do świąt.

Niedawno Magdalena Biejat była pytana, czy Lewica pójdzie o krok dalej i zadba o to, aby Polacy mogli nie iść do pracy także w Wielki Piątek. – Nie będziemy dążyli do wolnego Wielkiego Piątku. Lewica nie kieruje się tym, jakie święto jest najważniejsze w polskim Kościele, tylko tym, jakie święto jest najważniejsze dla Polaków pod kątem spędzania czasu z rodziną i potrzeby czasu wolnego. Dlatego walczyliśmy o wolną Wigilię – powiedziała na antenie RMF FM wicemarszałek Senatu.

