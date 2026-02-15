Nowe dni wolne od pracy? Tak może się zmienić kalendarz urlopowy

Fundacja Można lepiej wpadła na pomysł, aby zmienić kalendarz urlopowy. Chodzi konkretnie o zapis w kodeksie pracy, który dotyczy odbioru dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę.

Przedstawiciele organizacji uważają, że możliwość odbioru dnia wolnego powinna zostać rozszerzona również na te święta, które wypadają w niedzielę. W tym celu skierowali petycję do Senatu.

Jak czytamy w uzasadnieniu, aktualne regulacje są niespójne. Autorzy petycji zapewniają, że nie chcą zwiększać puli dni wolnych ani skracać czasu pracy, a jedynie ujednolicić przepisy.

Patrząc na tegoroczny kalendarz, pracownicy mieliby jednak dodatkowe dni wolne, ponieważ w niedzielę wypada Wielkanoc, Święto Konstytucji 3 maja a także dzień Wszystkich Świętych.

Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze losy petycji. Kancelaria Senatu przekazała, że pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Petycji.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kodeksu pracy, jeśli ustawowe święto wypadnie w dzień, który i tak jest wolny (np. w sobotę), pracodawca musi oddać pracownikom inny dzień wolny w zamian. Taki przywilej dotyczy jednak tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorcy czy osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie mogą liczyć na dodatkowy dzień wolnego z tego tytułu.

