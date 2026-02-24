Pożar elewacji galerii handlowej, zarządzono ewakuację. Komunikat policji

We wtorek 25 lutego doszło do pożaru elewacji galerii handlowej przy ulicy Wyszogrodzkiej 144 w Płocku – podało rmf24.pl. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do strażaków około godziny 18:00. Na miejsce oddelegowano pięć zastępów.

Pożar elewacji galerii handlowej. Zarządzono ewakuację

Kilka informacji na temat zdarzenia przekazał młodszy kapitan Wojciech Pietrzak, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. – Pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony – poinformował w rozmowie z RMF FM. Jak dodał, uszkodzeniu uległa część elewacji galerii.

Przeprowadzono ewakuację klientów i pracowników. W sumie chodziło o około 400 osób. Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany. Galeria zostanie otwarta jutro. Na chwilę obecną nie przekazano żadnych informacji na temat tego, jaka była możliwa przyczyna pożaru.

