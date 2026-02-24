Na niebie zalśni krwawy Księżyc. Czy będzie widoczny z Polski?

3 marca w dużej części świata dojdzie do całkowitego zaćmienia Księżyca. To zjawisko, podczas którego naturalny satelita Ziemi przybiera charakterystyczną, ciemnoczerwoną barwę. Wielu miłośników obserwacji nocnego nieba zastanawia się – czy ten spektakl będzie można zobaczyć również w Polsce?

Dlaczego Księżyc robi się czerwony podczas zaćmienia?

Tak zwany „krwawy Księżyc” nie wymaga specjalistycznego sprzętu. W przeciwieństwie do zaćmienia Słońca można go obserwować bezpiecznie gołym okiem. Wystarczy pogodne niebo i Księżyc znajdujący się nad horyzontem.

Do jego całkowitego zaćmienia dochodzi w chwili, gdy Ziemia ustawia się dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem. Trzy ciała niebieskie znajdują się wtedy w jednej linii, a nasza planeta blokuje bezpośrednie promienie słoneczne docierające do Księżyca.

Gdy Księżyc wchodzi w najciemniejszą część cienia Ziemi – tak zwaną umbrę – zaczyna zmieniać kolor na czerwony lub miedziany. Stąd popularne określenie „krwawy Księżyc”.

Za zmianę barwy nie odpowiada jednak sam Księżyc, lecz atmosfera naszej planety. Promienie słoneczne przechodzące przez jej warstwy ulegają rozproszeniu. Krótsze fale światła, takie jak niebieskie i zielone, rozpraszają się silniej. Dłuższe fale – czerwone i pomarańczowe – są załamywane i docierają do powierzchni Księżyca. Zjawisko to nazywa się rozpraszaniem Rayleigha i odpowiada również za czerwone kolory zachodów słońca.

Zdarza się, że całkowite zaćmienie zbiega się z momentem, gdy Księżyc znajduje się bliżej Ziemi niż zwykle. Wtedy mówi się o „superkrwawym Księżycu” – tarcza wydaje się nieco większa, a jej czerwony odcień bywa szczególnie intensywny.

Zaćmienie Księżyca 3 marca. Gdzie będzie widoczne?

Aby zobaczyć całkowite zaćmienie, dany obszar musi znajdować się po nocnej stronie Ziemi w momencie, gdy Księżyc przechodzi przez cień planety.

Najlepsze warunki do obserwacji będą mieli mieszkańcy Ameryki Północnej i Ameryki Południowej – tam zjawisko nastąpi w nocy lub nad ranem. Zaćmienie będzie również dobrze widoczne w Azji Wschodniej, Australii oraz w rejonie Pacyfiku, gdzie przypadnie na wieczór lub środek nocy.

Niestety w Europie i Afryce całe zjawisko rozegra się w ciągu dnia. Oznacza to, że w Polsce „krwawy Księżyc” nie będzie widoczny.

