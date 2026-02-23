Zwrot w notowaniach rządu Donalda Tuska. Takich liczb dawno nie było

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą sprawdzono, jak Polacy postrzegają rząd Donalda Tuska. Wyniki badania są dla Donalda Tuska słodko-gorzkie. Jak się okazuje, aktualnie odsetek ocen negatywnych wynosi 47,2 proc., jednak w porównaniu z poprzednim sondażem odnotowano spadek o 1,8 pkt proc.. Pozytywne zdanie o działaniach rządu ma 30 proc. ankietowanych. Jednak tutaj rwineż odnotowano spadek – o 2,4 pkt proc. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 22,8 proc. respondentów wskazało odpowiedź neutralną.

Biorąc pod lupę sondaże przeprowadzone przez OGB, jest to jeden z najniższych wskaźników negatywnych ocen w ostatnich miesiącach. Najgorsze notowania rząd Donalda Tuska miał w styczniu 2025 roku (54,2 proc.) oraz w grudniu 2025 roku (53,1 proc.).

Najwięcej pozytywnych ocen rząd koalicji 15 grudnia zebrał w listopadzie 2025 roku (34,2 proc.) oraz w maju 2025 roku (33,2 proc.).

twitter

Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przeprowadzono w dniach 9-14 lutego 2026 r. na próbie 1000 osób metodą CATI.

Czytaj też:

Kasia Tusk likwiduje swoją firmę. Córka premiera znika z radarówCzytaj też:

Kulisy rozłamu w Polsce 2050. „Noże ostrzyły obie strony”