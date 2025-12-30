Prognoza na sylwestra i Nowy Rok. Synoptyk o „efekcie jeziora”. „Nie będzie widać świata”

W wielu regionach Polski mocno sypnie śniegiem. Stanie się tak ze względu na zjawisko, które jest określane jako „lake effect”, czyli „efekt jeziora”, a w naszym kraju występuje rzadko. – Występuje on głównie w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, kiedy znad Kanady, znad Arktyki, przychodzą bardzo mroźne masy powietrza i przemieszczają się nad ciepłymi jeziorami, nad Ontario, nad Michigan – przekazał Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl.

A kiedy masy powietrza przemieszczają się nad ciepłym akwenem, nabierają wilgoci i mocno się ochładzają. Jak podaje tvn24.pl, w następstwie tzw. efektu jeziora na północy i północnym wschodzie Polski rozwiną się cumulonimbusy i cumulusy congestusy – chmury, z których grzmi i bardzo intensywnie pada.

– Synoptycy prognozują, że w związku z efektem jeziora, w naszym przypadku efektem Bałtyku, w północno-wschodniej Polsce może spaść miejscami 30-40 centymetrów śniegu w ciągu kilku godzin. To będą przelotne opady. Może być tak, że będzie słońce, a po chwili pojawi się burzowa chmura ze śniegiem, który będzie sypać tak, że nie będzie widać świata – powiedział Tomasz Wasilewski. Najbardziej obfite opady śniegu prognozowane są na obszarze od granicy polsko-rosyjskiej, przez Warmię i Mazury, w kierunku północnego Mazowsza.

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Nowa prognoza dla Polski

Z najnowszej prognozy wynika, że w sylwestra temperatura maksymalna w Polsce wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza na wschodzie, przez -2/-1 w centrum, do 1-2 stopni na zachodzie. Należy się spodziewać dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Pojawią się też opady śniegu – w większości regionów Polski spadnie do 2-5 cm białego puchu, a na Pomorzu lokalnie może to być nawet do 10-15 cm.

Na pierwszy dzień 2026 r. prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, a termometry mają wskazywać maksymalnie od -3/-1 stopni Celsjusza na wschodzie, do 1-3 stopni na zachodzie i w centrum Polski. Wciąż będzie padał śnieg, na zachodzie kraju będzie to deszcz ze śniegiem. Może wystąpić dość silny, porywisty wiatr z południowego zachodu.

