Tusk o budowie elektrowni jądrowej w Polsce. „Ruszy z kopyta jeszcze w grudniu”

– 53. posiedzenie rządu i chciałbym przede wszystkim zacząć od informacji, na którą czekaliśmy. Dotyczy sprawy, którą negocjowaliśmy zawzięcie. Dziękuję ministrom. Patrzę na ministra Motykę. To jego dziedzina i to on postawił kropkę nad i. Dzisiaj będzie ta pozytywna decyzja. Tam jeszcze trwają drobne formalności, ale dosłownie za chwilę, będziemy mieli oficjalne potwierdzenie, że KE wyraża zgodę na pomoc publiczną na budowę elektrowni jądrowej w Polsce – powiedział Donald Tusk.

Premier podkreślił, że „to brzmi technicznie, ale tak naprawdę ta budowa będzie mogła ruszyć się z kopyta i to jeszcze w grudniu”. Zabezpieczone zostały na to środki finansowe w wysokości 60 miliardów złotych. Jeszcze w tym roku pierwsze 4,6 mld zł trafi do zainteresowanego przedmiotu. Tusk zaznaczył, że uzyskanie zgody od Komisji Europejskiej na pomoc publiczną było „warunkiem absolutnie niezbędnym i wcale nie takim łatwym do uzyskania”.

Donald Tusk o zgodzie KE na finansowanie budowy polskiej elektrowni jądrowej. Znane szczegóły

– Jak często tu powtarzam: robimy, nie gadamy i rzeczywiście będziemy mogli tę budowę rozpocząć z odpowiednim impetem, tak żeby prąd z pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce popłynął możliwie szybko – podsumował szef rządu. Elektrownia jądrowa powstaje w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo na Pomorzu. Ma pokryć zapotrzebowanie na prąd nawet ponad 12 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

Według szacunków skala inwestycji związanych z energetyką jądrową w Polsce przełoży się na wzrost gospodarczy o prawie jeden procent PKB. Projekt jest realizowany przez spółkę celową Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest Skarb Państwa. Jako technologię dla pierwszej elektrowni wybrano reaktory AP1000, których dostawcą jest amerykańska firma Westinghouse. Rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego z reaktorów jest planowane na 2036 r.

