Brytyjczycy zazdrośni. „Jeżeli Polska dogania Wielką Brytanię, to źle w ich percepcji”

Redakcja gazety „Daily Mail” pisała niedawno o dość zaskakującym trendzie – Polacy, którzy niegdyś tłumnie opuszczali kraj, by szukać lepszego życia na wyspach, teraz powracają do ojczyzny. „Przybycie setek tysięcy Polaków zmieniło oblicze Wielkiej Brytanii, ale teraz wracają oni tłumnie do domu, szukając lepszego życia w swojej rozwijającej się, niskopodatkowej ojczyźnie” – wskazywało niedawno medium w swojej publikacji. Wieść ta odbiła się szerokim echem i dotarła m.in. do premiera Donalda Tuska. „Polacy wracają z Wielkiej Brytanii do swej kwitnącej ojczyzny. Lubię to” – komentował na platformie X.

O tłumny powrót Polaków do kraju zapytany został ekspert – profesor Michał Garapich, antropolog, uznany badacz tematu dot. migracji między Polską a Wielką Brytanią. Czy jego zdaniem rzeczywiście mamy nowy, warty podkreślenia trend? Nie do końca. – Tak, Polacy wracają z Wielkiej Brytanii, ale takie powroty miały miejsce już wcześniej. Chodzi więc o skalę tych powrotów i kontekst – wskazuje.

Brytyjczycy zazdrośni o wzrost gospodarczy w Polsce

Badacz zwraca uwagę na istotny kontekst polityczno-ekonomiczny – po Brexicie na wyspach zrobiło się drożej (koszta życia poszły w górę), podróż do Polski stała się trudniejsza, sam kraj doświadcza stagnacji gospodarczej, która odbija się szczególnie na niektórych jej gałęziach – za to w Polsce następuje wzrost gospodarczy. Co ważne, także płace Polaków na wyspach są praktycznie takie same, jak Brytyjczyków.

Wykładowca na London Metropolitan University przyznał w rozmowie z tygodnikiem „Newsweek”, że informacja o dobrej kondycji gospodarki Nadwiślańskiej Krainy nie cieszy Brytyjczyków. – Jeżeli Polska dogania Wielką Brytanię, to w percepcji Brytyjczyków jest źle – wskazuje. – W końcu cały czas pokutuje tutaj przekonanie, że Wielka Brytania to najwspanialszy kraj świata, a Polska — jakiś zapóźniony, peryferyjny kraj do niedawna będący w mrokach komunistycznego zapóźnienia. Tak więc wiele ma to wspólnego z tym kolonialnym kompleksem wyższości, jaki mają Anglicy – tłumaczy.

