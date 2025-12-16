Europa się waha, Polska obserwuje. Wróbel: „Zachodnie »wow« przestało działać”

Upadek dawnego autorytetu nie wystarczył, by przebudować obyczajowy krajobraz kraju. Lewica zapłaciła cenę za wiarę w nieuchronność historii.
Kościół w Polsce jest coraz słabszy. Wbrew przewidywaniom środowisk progresywnych nie towarzyszy temu zwycięstwo takich projektów, jak swobodna aborcja, jednopłciowe małżeństwa czy nakaz używania końcówek rozmywających tożsamość płciową. W 2006 r. eksperci związani z organizacją „Miłość nie wyklucza” przewidzieli zmiany w światopoglądzie Polaków. Rok już rządził Jarosław Kaczyński! Wydawało się to nie do zniesienia. Miało być zatem tak: „Osłabienie Prawa i Sprawiedliwości i innych partii skrajnie konserwatywnych oraz wzrost poparcia społecznego dla regulacji równościowych”. Przepowiednia okazała się nietrafiona.
