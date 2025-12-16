Takich słów Olejnik nie spodziewała się usłyszeć. „Wiele osób by chciało siedzieć na pani miejscu”
Monika Olejnik
Monika Olejnik Źródło: Newspix.pl
Monika Olejnik zasugerowała, że Włodzimierz Czarzasty został szefem Nowej Lewicy, bo „wyciął młodych ludzi”. Marszałek Sejmu zaprzeczył tym sugestiom. Przekonywał, że jest po prostu dobry i porównał swoją sytuację do prowadzenia przez dziennikarkę programu.

Monika Olejnik w „Kropce nad i” zasugerowała, że Włodzimierz Czarzasty „wygrał wybory na szefa Nowej Lewicy, ponieważ nie ma już współprzewodniczących i wyciął młodych ludzi jak Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, Krzysztofa Gawkowskiego czy Tomasza Trelę, którzy chcieli walczyć o to, aby być liderem”. – Jak pan to zrobił, nie ma pan wyrzutów sumienia? Lewica miała mieć młodą twarz – powiedziała prowadząca rozmowę.

Marszałek Sejmu „na szczęście zauważył uśmiech na twarzy” Olejnik. Czarzasty zaprzeczył insynuacjom, że „kogoś wyciął”. Czarzasty wyjaśniał, że „po 10 latach funkcjonowania jako jeden z liderów tej partii dostał 12 skreśleń na 400”. Lider Nowej Lewicy kontynuował, że nazwiska, które wymieniła dziennikarka, są wiceprzewodniczącymi ugrupowania, z czego Gawkowski pierwszym wiceprzewodniczącym.

Włodzimierz Czarzasty szefem Nowej Lewicy. Niespodziewane słowa w stronę Moniki Olejnik

– Proszę pani, to jest tak, że jest pani świetnym redaktorem, prowadzi pani jeden z najlepszych programów w Polsce. Myślę, że wiele osób by chciało siedzieć na pani miejscu, a nadal pani to prowadzi, a wie pani dlaczego? Jest pani po prostu dobra, dlatego że chcą panią oglądać. A mnie chcą wybierać – wyjaśnił Czarzasty. Wicemarszałek Sejmu rzucił na koniec, że „są wybory w Koalicji Obywatelskiej niedługo i może tam wybiorą młodą twarz”.

Ten wątek był ostatni z poruszonych w programie. Olejnik po słowach Czarzastego zakończyła rozmowę i pożegnała swojego gościa oraz widzów. – Dziękuję bardzo za komplementy, ale pan wyciął, mimo wszystko – powiedziała na koniec, po czym się roześmiała. Sam lider Nowej Lewicy podczas swojego wystąpienia po wyborze dziękował zarówno Gawkowskiemu, jak i Dziemianowicz-Bąk. – Razem tworzymy ekipę, która wie, dokąd idzie – mówił w niedzielę.

W Sejmie zapalono świece chanukowe. Czarzasty przeprosił za zachowanie Brauna

Źródło: TVN24