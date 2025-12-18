To nie Nawrocki zdecydował o przeniesieniu Okrągłego Stołu. Najnowsze ustalenia

O tym, że Okrągły Stół nie będzie już stać w Pałacu prezydenckim, prezydent Karol Nawrocki poinformował podczas specjalnej konferencji prasowej. – Dziś wolną, suwerenną, niepodległą Polskę stać na więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Trzeba o nim pamiętać, ale nie oddawać mu hołd w Pałacu Prezydenckim – mówił.

Teraz historyczny mebel tragi do Muzeum Historii Polski, gdzie odwiedzający będą mogli go zobaczyć w ramach stałej wystawy już w 2027 roku. – Mówimy o historii, oddajemy Okrągły Stół historii – stwierdził prezydent. – Dziś skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska – ogłosił.

Politycy oburzeni decyzją o przeniesieniu Okrągłego Stołu. „Jakież to wymowne”...

Nie wszyscy przyjęli decyzję o przeniesieniu Okrągłego Stołu z aprobatą. „Jedni walczyli z komuną, innym został Okrągły Stół” – napisał wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Okrągły Stół to nie mebel z IKEI – to symbol dialogu i porozumienia. Dlaczego nie stoi już w Pałacu Prezydenckim?” – pyta w mediach społecznościowych Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński stwierdził: „Jeszcze sekunda i Nawrocki stwierdzi, że to on zakończył komunizm w Polsce. Nawrockiego historia zapamięta nie jako tego co zdemontował Okrągły Stół w Pałacu Prezydenckim, ale jako tego który próbował zdemontować Polskę”.

„Nawrocki wyrzucił Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego. Kłuł w oczy symbol pokojowego, bezkrwawego i wzorcowego dla całego świata przejścia od dyktatury do demokracji. Jakież to wymowne”... – ocenił za to minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Czarzasty do Nawrockiego: Mam dla pana złą informację

Na decyzję odpowiedział także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. – Panie prezydencie, oddaje pan dziś Okrągły Stół do muzeum jako symbol postkomunizmu. Mam dla pana złą informację, gdyż razem z tym stołem, przy tym założeniu, powinien pan również do tego muzeum się udać – powiedział dziennikarzom.

– Chcę panu powiedzieć bardzo precyzyjnie: gdyby nie decyzje Okrągłego Stołu, nie byłoby prezydenta Kaczyńskiego, prezydenta Dudy, ani pana. Gdyby ludzie mądrzy w 1989 r. się nie porozumieli i zdecydowali o demokratycznej drodze naszego kraju – dodał.

Dalej Włodzimierz Czarzasty zaproponował, że Sejmu może przejąć historyczny mebel. – Ten symbol jedności, porozumienia i rozsądku do Sejmu – mówił polityk, podkreślając że nie wstydzi się Okrągłego Stołu.

To Duda podjął decyzję ws. Okrągłego Stołu. Nawrocki nie ma z nią nic wspólnego

Jak się jednak okazuje, przeniesienie Okrągłego Stołu do Muzeum Historii Polski nie jest wcale decyzją podjętą przez Karola Nawrockiego. Zgodnie z ustaleniami Onetu zapaść miała ona jeszcze za czasów, kiedy gospodarzem Pałacu Prezydenckiego był Andrzej Duda. – Teraz to się po prostu zmaterializowało – przekazał portalowi rzecznik prasowy muzeum dr Michał Przeperski.

