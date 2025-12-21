Nad metropolią zapadła ciemność. Blackout tuż przed świętami

W sobotnie popołudnie San Francisco doświadczyło poważnej awarii zasilania. W kulminacyjnym momencie prąd przestał docierać do około 130 tysięcy mieszkańców, czyli niemal jednej szóstej populacji miasta liczącego około 800 tysięcy osób.

Pierwsze zgłoszenia o przerwach w dostawie energii elektrycznej pojawiły się około godziny 13:00 czasu lokalnego (22:00 czasu polskiego). Skala problemu szybko rosła, obejmując kolejne dzielnice i powodując poważne zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu miasta.

Pożar w stacji transformatorowej. Uszkodzenia są rozległe

Jak poinformowała stacja ABC News, powołując się na komunikat operatora sieci Pacific Gas and Electric, bezpośrednią przyczyną awarii był pożar w jednej ze stacji transformatorowych.

Operator przekazał, że szkody wyrządzone przez ogień były „znaczne i rozległe”, a proces naprawy oraz bezpiecznego przywracania zasilania okazał się wyjątkowo skomplikowany. Jednocześnie podkreślono, że przyczyna samego pożaru wciąż pozostaje nieustalona.

Prace naprawcze rozpoczęto natychmiast. Do godziny 23:00 czasu lokalnego (08:00 czasu polskiego) prąd wrócił do około 95 tysięcy odbiorców, a w niedzielny poranek zasilanie odzyskało już około 110 tysięcy mieszkańców.

Zamknięte sklepy i paraliż komunikacyjny przed świętami

Skutki awarii były szczególnie dotkliwe ze względu na moment jej wystąpienia. Problemy z siecią pojawiły się w weekend poprzedzający Boże Narodzenie, kiedy wielu mieszkańców robi ostatnie zakupy, odwiedza centra handlowe, salony fryzjerskie czy kosmetyczne.

Część firm została zmuszona do czasowego zamknięcia lokali, a brak działającej sygnalizacji świetlnej doprowadził do ogromnych korków i utrudnień w ruchu drogowym. Mimo chaosu operator sieci zapewnił, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń w związku z przerwą w dostawie energii.

W trakcie awarii Wydział Zarządzania Kryzysowego miasta wydał apel do mieszkańców. „Unikaj zbędnych podróży, traktuj wyłączone sygnalizatory świetlne jak skrzyżowania czterostronne, trzymaj lodówki i zamrażarki zamknięte oraz wyłącz główne urządzenia, aby zapobiec spięciom” – przekazano.

