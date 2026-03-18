Długoterminowa prognoza dla Polski. Taka będzie Wielkanoc. Meteorolodzy już wiedzą

Pierwsza połowa marca upływała w pogodnej aurze. Termometry wskazywały wysokie temperatury, zbliżające się nawet do 20 stopni Celsjusza.

W obecnym tygodniu nastąpił zwrot: temperatura spadła, a na zachodzie i południu kraju pojawiły się opady deszczu, w pasmach górskich – deszczu ze śniegiem i śniegu. Jak wynika z długoterminowej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zawirowań w pogodzie będzie więcej.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Taka będzie Wielkanoc 2026

Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW, przekazała, że „przed nami kilka dni bardzo zmiennej, typowo wiosennej pogody, z przeplatanką ochłodzeń i krótkich ociepleń”. Mimo wszystko marzec ma być cieplejszy niż zazwyczaj, a na zachodzie kraju w ostatnich dniach miesiąca temperatury mogą kształtować się na poziomie nawet o ok. 2 stopnie wyższym od średniej wieloletniej.

Kolejny zwrot ma nadejść na przełomie marca i kwietnia. Wtedy należy spodziewać się znacznego ochłodzenia. Jak wynika z przewidywań ekspertów IMGW, pierwszy tydzień kwietnia, w którym przypada Wielkanoc, będzie zimniejszy niż zazwyczaj, a na zachodzie Polski średnie temperatury mogą być niższe od typowych dla początku miesiąca o ponad 1,5 stopnia Celsjusza, lokalnie o ponad 2 stopnie. Na wschodzie warunki będą utrzymywały się w normie. Nocami możliwe są lokalne przymrozki.

Co to konkretnie oznacza? W Wielkanoc na zachodzie Polski należy spodziewać się temperatur na poziomie ok. 8-10 stopni, w północnej części kraju – zaledwie kilku stopni powyżej zera, a na wschodzie – nawet do kilkunastu stopni ciepła. Na początku kwietnia w zachodnich, południowo-zachodnich i południowych regionach kraju pojawią się opady deszczu. Mogą wystąpić też krótkotrwałe burze.

