Długoterminowa prognoza dla Polski. Szykuje się zwrot. Synoptyk odkrywa karty

W większości regionów Polski miniony weekend upływał w iście wiosennej aurze. Ale w poniedziałek nastąpi zwrot, za co będzie odpowiadała zmiana cyrkulacji powietrza w naszej części Europy.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Tak będzie tuż przed Wielkanocą

„Zamiast ciepłych mas powietrza z południa, które często płynęły do naszego kraju w pierwszej połowie miesiąca, teraz będą nas odwiedzać głównie chłodne masy płynące z północy. Najpierw, zaraz po weekendzie, będzie to powietrze płynące z północnego zachodu. Ale kilka dni później, gdy dojdzie do umocnienia się wyżu rosyjsko-skandynawskiego, będzie to także zimne i suche powietrze docierające od strony wschodniej” – czytamy w analizie Tomasza Wasilewskiego, synoptyka i prezentera TVN Meteo.

Ekspert przedstawił szczegóły długoterminowej prognozy temperatury na 16 najbliższych dni. W obecnym tygodniu termometry będą wskazywać maksymalnie 10-12 stopni Celsjusza, a na północy i wschodzie kraju wartości mogą spaść do 5-6 stopni.

Od niedzieli 22 marca przez kilka kolejnych dni warunki zaczną się poprawiać. We wtorek 24 marca temperatura ponownie może podskoczyć do 15 stopni Celsjusza. W ostatnich dniach miesiąca, od piątku 27 marca, należy liczyć się z ponownym spadkiem temperatur, które będą utrzymywać się na poziomie 6-11 stopni Celsjusza.

Trzeba pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik. O tym, jakie warunki pogodowe mogą dominować w Wielkanoc 2026, mówił w niedawnym odcinku podcastu „Rozmowa Wprost” dr Grzegorz Duniec, dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju.

