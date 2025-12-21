Święta po polsku są tańsze? Czesi sprawdzili nasze sklepy

Czescy dziennikarze postanowili sprawdzić, gdzie przed świętami bardziej opłaca się kupować choinki i bożonarodzeniowe dekoracje. Odwiedzili sklepy w Polsce i Czechach, porównując ceny oraz jakość asortymentu. Wnioski? Nad Wisłą jest taniej, a wybór większy – choć nie wszystko zrobiło na nich dobre wrażenie.

Analizę przeprowadziła redakcja TV Nova, która zestawiła ceny najpopularniejszych produktów świątecznych. Z ich wyliczeń wynika, że polscy klienci – i czescy goście – mogą sporo zaoszczędzić, szczególnie na naturalnych drzewkach.

Ceny żywych choinek. Polska wygrywa z Czechami

Jak podają dziennikarze, żywy świerk o wysokości około dwóch metrów w Czechach kosztuje tysiąc koron czeskich (około 173 złote). W Polsce za podobne drzewko trzeba zapłacić około 700 koron czeskich, czyli w przeliczeniu 121 złotych.

Czesi spotkani w polskich supermarketach zwracali uwagę nie tylko na ceny, ale także na jakość. „Znacznie ładniejsze, gęstsze, większe. Mają tu duży wybór” – mówili rozmówcy TV Novy.

Sztuczne choinki tańsze. Ale jest pewien minus

Nie wszystkie produkty wypadły jednak korzystnie. Rozczarowanie wzbudziły sztuczne choinki, których jakość – zdaniem Czechów i Polaków – pozostawia wiele do życzenia.

„U nas kosztują 1500 koron (259 złotych – przypis redakcji). W Polsce za ten sam produkt zapłacilibyśmy około 300 koron mniej. Jednak również w tym przypadku należy liczyć się z niższą jakością” – ocenili dziennikarze.

Ozdoby świąteczne i opłacalność zakupów

Różnice widać także w cenach dekoracji. Łańcuch lampek choinkowych o długości 15 metrów w Polsce kosztuje około 200 koron czeskich (34 złote). W Czechach za identyczny produkt trzeba zapłacić o 100 koron więcej.

Wyjątkiem są bombki choinkowe. Jak informuje TV Nova, komplet 16 bombek w Czechach kosztuje około 160 koron czeskich (24 złote). W Polsce taki zestaw jest nieco droższy – około 170 koron.

Po podliczeniu wszystkich zakupów okazało się, że w Czechach koszyk kosztował 2960 koron czeskich (około 511 złotych), natomiast w Polsce był tańszy o 700 koron. Zdaniem dziennikarzy zakupy po drugiej stronie granicy najbardziej opłacają się mieszkańcom regionów przygranicznych, dla których dojazd nie generuje dodatkowych kosztów.

