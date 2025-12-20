Przełomowy rok 2025 w polskiej polityce. Upadłe gwiazdy i niespodziewane wzloty
Karol Nawrocki i Szymon Hołownia
Koniec prymatu tradycyjnych telewizji ogólnopolskich i monopolu medialnego obozu liberalno-lewicowego, kurs na konserwatyzm i triumf radykalizmów – takie zmiany na scenie politycznej i medialnej ujawniły wybory prezydenckie, które były najważniejszym wydarzeniem 2025 roku w Polsce. Prócz tego niektórzy bohaterowie mediów zeszli ze sceny, a inni zaczęli świecić pełnym blaskiem, choć ostatecznie ta zmiana może nam wcale nie wyjść na dobre.

Przez pierwsze sześć miesięcy mijającego roku żyliśmy kampanią prezydencką, a kolejne sześć miesięcy skutkami wyborów. Niby nic się nie zmieniło, bo koalicja rządząca nadal ma tę samą większość, a lokatorem Pałacu Prezydenckiego nadal jest polityk sympatyzujący z największą partią opozycyjną. A jednak zmieniło się tak dużo, że po wyborach prezydenckich nasza scena polityczna została siłą przemodelowana.

Urosła nam radykalna prawica, czyli ugrupowanie Grzegorza Brauna. Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, która marzyła o zrównaniu się, a nawet przeskoczeniu w sondażach PIS, złapała zadyszkę. Prawo i Sprawiedliwość z tego powodu zostało przepchnięte w kierunku centrum, choć rozpaczliwie pragnęło wrócić na skrzydło twardo prawicowe. Prawie znikły ze świadomości wyborców takie partie umiarkowanego centrum jak PSL i Polska 2050. Koalicja Obywatelska stała się oficjalnie partią, a nie koalicją, co nic nie zmieniło poza tym, że niewiele znaczący liderzy małych ugrupowań współtworzących KO stali się nic nieznaczący. A gwoździem programu była wojna premiera z prezydentem, na każdym polu.

Źródło: Wprost
