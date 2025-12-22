Polacy ocenili działania Nawrockiego. Dane mówią same za siebie

Portal stanpolityki.pl po raz kolejny zapytał Polaków o ocenę działań Karola Nawrockiego. W najnowszym badaniu pozytywnie oceniło je większość ankietowanych (51,8 proc.). To wynik o 2,1 punkty procentowe lepszy, niż w listopadzie. Przeciwnego zdania było z kolei 34,2 proc. respondentów. Stanowi to spadek o 0,6 pkt proc. Głosu w tej sprawie nie potrafiło jednoznacznie zabrać 14 proc. uczestników sondażu. Liczba tych osób również się zmniejszyła, o 1,5 p.p.

Warto zauważyć, że na przestrzeni poszczególnych miesięcy wzrasta liczba Polaków, którzy generalnie pozytywnie oceniają działania prezydenta. Od sierpnia, czyli momentu zaprzysiężenia, spadek w tej kwestii Nawrocki zaliczył jedynie w październiku. Przez ostatnie miesiące wyniki w zaokrągleniu przedstawiały się następująco: 42 proc., 47 proc., 46 proc., 50 proc. i 52 proc.

Działania Karola Nawrockiego pod lupą Polaków. Najnowszy sondaż pokazał wyraźny trend

Przez ten okres w miarę stabilnie przedstawiały się z kolei dane dotyczące przeciwników pracy głowy państwa. Wahania były nieznaczne: 33 proc., ponownie 33 proc., 31 proc., 35 proc. i 34 proc. Największą różnicę widać jeśli chodzi o osoby niezdecydowane. W ciągu pięciu miesięcy liczba ankietowanych, którzy wybierali opcję „ani dobrze, ani źle”, wynosiła: 26 proc., 19 proc., 23 proc., 16 proc. i teraz 14 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez Ogólnopolską Grupę Badawczą w dniach 9 – 15 grudnia 2025 roku za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie liczącej tysiąc osób. To kolejny pozytywny sondaż z perspektywy Nawrockiego, który pojawił się w ostatnich dniach. Prezydent został m.in. wskazany jako polityk, z którym respondenci najchętniej zasiedliby przy wigilijnym stole.

