Papież Leon XIV zaczyna pontyfikat od zmian. Święta inne niż dotąd
Leon XIV
Leon XIV Źródło: Newspix.pl / Zuma
Papież Leon XIV po raz pierwszy będzie przewodniczył uroczystościom Bożego Narodzenia jako głowa Kościoła katolickiego. Zdecydował się odejść od części dotychczasowych zwyczajów. Watykan właśnie opublikował szczegółowy plan świąt.

To będą pierwsze obchody Bożego Narodzenia, którym Papież Leon XIV będzie przewodniczył obchodom jako głowa Kościoła katolickiego. Tegoroczne święta w Watykanie odbędą się według zmienionego harmonogramu, który – jak podkreślają watykańskie źródła – ma podkreślić zarówno duchowy charakter uroczystości, jak i osobisty styl nowego papieża.

Przed rozpoczęciem intensywnego okresu liturgicznego Leon XIV przebywał w rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem. Do Watykanu powróci we wtorkowy wieczór. Krótkie, poniedziałkowe wyjazdy są stałym elementem jego tygodniowego planu. 70-letni papież otwarcie przyznaje, że potrzebuje odpoczynku, a gdy tylko pozwala mu na to czas, dba o kondycję fizyczną i uprawia sport.

Wigilia i Boże Narodzenie. Zmiany w papieskim harmonogramie

W Wigilię, w środę, nie odbędzie się audiencja generalna papieża. W Bazylice Świętego Piotra, o godzinie 22.00 rozpocznie się pasterka, której przewodniczyć będzie Leon XIV. Liturgia zakończy się jeszcze przed północą

W ostatnich latach papież Franciszek odprawiał pasterkę o godzinie 19.30. Tradycyjna msza o północy nie była sprawowana w Watykanie od czasów pontyfikatu Jana Pawła II.

Nowością będzie również powrót porannej mszy w uroczystość Bożego Narodzenia. W czwartek o godzinie 10.00 papież odprawi liturgię w Bazylice Świętego Piotra. Następnie, w południe, z balkonu bazyliki wygłosi orędzie świąteczne. Oczekuje się, że będzie ono mocnym apelem o pokój na świecie.

Po przemówieniu Leon XIV złoży życzenia wiernym zgromadzonym na Placu Świętego Piotra i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli „miastu i światu”.

Drugi dzień świąt i zamykanie Drzwi Świętych

26 grudnia, w dniu liturgicznego wspomnienia świętego Szczepana – pierwszego męczennika – papież spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w południe.

W okresie świąteczno-noworocznym rozpoczną się także uroczystości związane z zakończeniem Roku Świętego. Po południu 25 grudnia zamknięte zostaną pierwsze Drzwi Święte – w bazylice Matki Bożej Większej. To właśnie tam pochowany jest papież Franciszek. Ceremonii będzie przewodniczył archiprezbiter świątyni, litewski kardynał Rolandas Makrickas.

27 grudnia Drzwi Święte w bazylice świętego Jana na Lateranie – katedrze biskupa Rzymu – zamknie wikariusz generalny diecezji rzymskiej, kardynał Baldassare Reina. Dzień później, 28 grudnia, analogiczny obrzęd w bazylice świętego Pawła za Murami poprowadzi jej archiprezbiter, amerykański kardynał James Harvey.

Sylwester i Nowy Rok. Jak papież zakończy Rok Święty?

31 grudnia papież spotka się rano z wiernymi na audiencji generalnej. O godzinie 17.00 w Bazylice Świętego Piotra będzie przewodniczył uroczystym nieszporom na zakończenie roku. Nie wiadomo jeszcze, czy – podobnie jak papież Franciszek – uda się później do szopki na Placu Świętego Piotra, aby pobłogosławić zgromadzonych.

1 stycznia, w Światowy Dzień Pokoju, Leon XIV odprawi mszę świętą o godzinie 10.00. W południe poprowadzi modlitwę Anioł Pański.

Uroczystości świąteczno-noworoczne zakończą się 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego, znane jako Trzech Króli. Tego dnia papież zamknie Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra, co oficjalnie zakończy Rok Święty. Po mszy spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Dzień później Leon XIV rozpocznie nowy etap swojego pontyfikatu. W Watykanie odbędzie się nadzwyczajny konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata. Dwudniowe obrady – jak zapowiedział Watykan – mają mieć charakter wspólnotowy i braterski oraz służyć wsparciu papieża w kierowaniu Kościołem powszechnym.

Źródło: PAP