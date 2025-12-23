Papież Leon XIV zaczyna pontyfikat od zmian. Święta inne niż dotąd

To będą pierwsze obchody Bożego Narodzenia, którym Papież Leon XIV będzie przewodniczył obchodom jako głowa Kościoła katolickiego. Tegoroczne święta w Watykanie odbędą się według zmienionego harmonogramu, który – jak podkreślają watykańskie źródła – ma podkreślić zarówno duchowy charakter uroczystości, jak i osobisty styl nowego papieża.

Przed rozpoczęciem intensywnego okresu liturgicznego Leon XIV przebywał w rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem. Do Watykanu powróci we wtorkowy wieczór. Krótkie, poniedziałkowe wyjazdy są stałym elementem jego tygodniowego planu. 70-letni papież otwarcie przyznaje, że potrzebuje odpoczynku, a gdy tylko pozwala mu na to czas, dba o kondycję fizyczną i uprawia sport.

Wigilia i Boże Narodzenie. Zmiany w papieskim harmonogramie

W Wigilię, w środę, nie odbędzie się audiencja generalna papieża. W Bazylice Świętego Piotra, o godzinie 22.00 rozpocznie się pasterka, której przewodniczyć będzie Leon XIV. Liturgia zakończy się jeszcze przed północą

W ostatnich latach papież Franciszek odprawiał pasterkę o godzinie 19.30. Tradycyjna msza o północy nie była sprawowana w Watykanie od czasów pontyfikatu Jana Pawła II.

Nowością będzie również powrót porannej mszy w uroczystość Bożego Narodzenia. W czwartek o godzinie 10.00 papież odprawi liturgię w Bazylice Świętego Piotra. Następnie, w południe, z balkonu bazyliki wygłosi orędzie świąteczne. Oczekuje się, że będzie ono mocnym apelem o pokój na świecie.

Po przemówieniu Leon XIV złoży życzenia wiernym zgromadzonym na Placu Świętego Piotra i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli „miastu i światu”.

Drugi dzień świąt i zamykanie Drzwi Świętych

26 grudnia, w dniu liturgicznego wspomnienia świętego Szczepana – pierwszego męczennika – papież spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w południe.

W okresie świąteczno-noworocznym rozpoczną się także uroczystości związane z zakończeniem Roku Świętego. Po południu 25 grudnia zamknięte zostaną pierwsze Drzwi Święte – w bazylice Matki Bożej Większej. To właśnie tam pochowany jest papież Franciszek. Ceremonii będzie przewodniczył archiprezbiter świątyni, litewski kardynał Rolandas Makrickas.

27 grudnia Drzwi Święte w bazylice świętego Jana na Lateranie – katedrze biskupa Rzymu – zamknie wikariusz generalny diecezji rzymskiej, kardynał Baldassare Reina. Dzień później, 28 grudnia, analogiczny obrzęd w bazylice świętego Pawła za Murami poprowadzi jej archiprezbiter, amerykański kardynał James Harvey.

Sylwester i Nowy Rok. Jak papież zakończy Rok Święty?

31 grudnia papież spotka się rano z wiernymi na audiencji generalnej. O godzinie 17.00 w Bazylice Świętego Piotra będzie przewodniczył uroczystym nieszporom na zakończenie roku. Nie wiadomo jeszcze, czy – podobnie jak papież Franciszek – uda się później do szopki na Placu Świętego Piotra, aby pobłogosławić zgromadzonych.

1 stycznia, w Światowy Dzień Pokoju, Leon XIV odprawi mszę świętą o godzinie 10.00. W południe poprowadzi modlitwę Anioł Pański.

Uroczystości świąteczno-noworoczne zakończą się 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego, znane jako Trzech Króli. Tego dnia papież zamknie Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra, co oficjalnie zakończy Rok Święty. Po mszy spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Dzień później Leon XIV rozpocznie nowy etap swojego pontyfikatu. W Watykanie odbędzie się nadzwyczajny konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata. Dwudniowe obrady – jak zapowiedział Watykan – mają mieć charakter wspólnotowy i braterski oraz służyć wsparciu papieża w kierowaniu Kościołem powszechnym.

