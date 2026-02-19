Incydenty na granicy z Białorusią. Takich danych dawno nie było

Marcin Kierwiński podkreślił, że w kryzysie migracyjnym, którego różne etapy obserwowaliśmy na granicy z Białorusią, kluczową rolę odgrywa reżim Alaksandra Łukaszenki.

– Naprawdę wierzy pan w to, że zorganizowane grupy migrantów przechodzą przez całą Białoruś bez wiedzy służb Łukaszenki? Nie oszukujmy się, to jest rodzaj wojny prowadzonej za pomocą migracji. Bardzo przykro to mówić, ale są państwa na świecie, które wykorzystują ludzi jako narzędzie do walki migracyjnej z Unią Europejską. To są fakty, na które jako Polska musimy odpowiedzieć – stwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji w rozmowie z „Wyborczą”.

Kierwiński nakreślił też, w jaki sposób zmienił się profil grup, które próbowały sforsować polskie umocnienia. – Przed laty granicę polsko-białoruską próbowały przekraczać pojedyncze rodziny. Dzisiaj to są zorganizowane grupy, często podprowadzane pod granicę przez służby białoruskie. Grupy wyposażone w odpowiedni sprzęt do forsowania zapory na naszej granicy. To nie ma nic wspólnego z chęcią przedostania się do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. To proces w pełni inspirowany i kontrolowany przez Rosję – podkreślił szef MSWiA.

Migranci odpuszczają? Nowy raport SG. Zwrot na granicy z Białorusią

Straż Graniczna na bieżąco wydaje raporty dotyczące incydentów na granicy z Białorusią. W najnowszym z nich poinformowano, że 18 lutego odnotowano 13 prób nielegalnego przedostania się przez cudzoziemców do Polski. Tym samym są to pierwsze tego typu zdarzenia, do których doszło w lutym 2026 r.

Straż Graniczna poinformowała także o innym incydencie. Funkcjonariusze z placówki SG w Kuźnicy zatrzymali trzy osoby, które zajmowały się przemytem papierosów z Białorusi do Polski przy użyciu balonów meteorologicznych. „W aucie ujawniono 6 tys. paczek papierosów bez akcyzy (ponad 123 tys. zł). Podczas przeszukań zabezpieczono kolejne 2 tys. paczek, urządzenia GPS oraz gotówkę ok. 225 tys. zł i 9300 euro. Zatrzymani usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę. Sąd zastosował wobec nich 3-miesięczny areszt” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

