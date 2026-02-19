Zwrot ws. brata króla Karola III. „To zdjęcie będzie prześladować rodzinę królewską”

Brytyjska policja zatrzymała Andrzeja Mountbatten-Windsora w czwartek, dokładnie w dniu jego 66. urodzin. Młodszy brat króla Karola III został przetransportowany z Wood Farm w hrabstwie Norfolk do Komisariatu Policji w Aylsham. Spędził tam następnie 12 godzin i pod wieczór opuścił areszt, by powrócić do tymczasowego domu.

Był książę Andrzej wyszedł z aresztu

Przypomnijmy, że były książę Andrzej musiał opuścić królewską posiadłość w Windsorze, gdzie mieszkał przez 20 lat. Było to związane z odebraniem mu tytułu po ponownym wybuchu afery z Jeffreyem Epsteinem. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej miał dobrze znać się z podejrzanym o przestępstwa seksualne milionerem i przekazywać mu poufne informacje rządowe.

To właśnie w związku z tą sprawą został w czwartek doprowadzony na komisariat. Choć lokalna policja informowała jedynie o aresztowaniu mężczyzny z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego, media szybko ustaliły, że chodzi o byłego księcia.

W oficjalnym komunikacie policja potwierdziła, że aresztowany nad ranem mężczyzna został zwolniony w ramach śledztwa. Przekazano także, że dalsze poszukiwania w Norfolk zostały zakończone. Przypomnijmy – zarzuty przeciwko Andrzejowi Mountbatten-Windsorowi dotyczą okresu, kiedy był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii do spraw handlu między 2001 a 2011 rokiem.

Przesłuchanie Mountbatten-Windsora. „To zdjęcie będzie ich prześladować”

Komentujący sprawę prezenter telewizji Sky News Mark Austin podsumował czwartkowe wydarzenia w krótkiej wypowiedzi. Stwierdził, że fotografie Mountbatten-Windsora opuszczającego areszt „będą prześladować rodzinę królewską”. Zgadzała się z nim korespondentka stacji Rhiannon Mills. – To okropne zdjęcie. Wygląda na nim na ogólnie udręczonego całym tym doświadczeniem – podkreślała.

– To rodzina, która przywykła do tego, że fotografowie krążą wokół ich samochodów i robią im zdjęcia. A on, jak możecie zobaczyć, jak podejrzewam, próbuje ukryć się przed fotografami tak bardzo, jak tylko może – dodawała, mając na myśli rodzinę królewską i niemal leżącego w pojeździe Andrzeja.

