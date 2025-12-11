Papież Leon XIV przyjedzie do Polski? Wykonano pierwszy krok

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski razem ze swoim zastępcą abp. Józefem Kupnym i sekretarzem generalnym bp. Markiem Marczakiem brali udział w audiencji u papieża Leona XIV. Po spotkaniu abp Tadeusz Wojda poinformował o zaproszeniu głowy Kościoła katolickiego do Polski.

Przewodniczący KEP zaprosił papieża Leona XIV do Polski

– Wręczyłem Ojcu Świętemu list zapraszający go do Polski, ponieważ już takie zaproszenia zostały skierowane przez poprzedniego pana prezydenta (Andrzeja Dudę) i aktualnego prezydenta (Karola Nawrockiego) oraz przez niektórych biskupów – przekazał Wojda dziennikarzom w Watykanie.

– Powiedziałem, że jest 150-lecie objawień gietrzwałdzkich w 2027 roku, więc jest to dobra okazja – dodawał. Wspomniał o tym, że papież zgodził się z jego uwagą, choć nie był pewny terminu ewentualnej podróży do Polski. Mówił przy tym o niepewnym 2027 roku lub później.

Wizyta papieża w Polsce nie wcześniej niż w 2028 roku?

– Rok 2026 jest już pełny, nawet nie ma jednego pełnego wolnego tygodnia, bo jest już tak zaplanowany. W 2027 roku też jest dużo rzeczy – tłumaczył abp Wojda. Papież podczas audiencji przyznał, że już trochę Polskę zna.

– Papież powiedział, że na razie grafik jest bardzo pełny. Wybrzmiało też to, że w roku 2027 są wybory, więc to na pewno nie będzie wtedy – zaznaczał.Przypomniał, że Ojca Świętego zaprasza wiele krajów, dlatego najlepiej uzbroić się w cierpliwość. Raz jeszcze podkreślał przy tym, że Polska jest droga papieżowi. - Mówił, że wielokrotnie odwiedzał Polskę i że Polska leży mu głęboko na sercu – zaznaczał abp Wojda.

Arcybiskup Józef Kupny miał z kolei rozmawiać z papieżem o obchodach 60. rocznicy listu polskich biskupów do biskupów niemieckich i dziękować mu za pozdrowienia dla uczestników wydarzenia.

- To temat bardzo ważny, bo jesteśmy podzieleni. My wszyscy potrzebujemy wyciągnięcia rąk – nie tylko do Niemców, teraz, kiedy te relacje są bardziej napięte, ale i do Ukraińców, do naszych bliskich, w naszych rodzinach, do przeciwników politycznych. To jest idea, którą chcemy propagować i zachęcać do tego, żebyśmy chcieli się pojednać ze sobą – podkreślał.

