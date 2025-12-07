Poruszające słowa papieża. Tak Leon XIV podsumował pielgrzymkę

W wystąpieniu podsumował także zakończoną 2 grudnia pierwszą podróż apostolską do Turcji i Libanu. – Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi modlitwą – podkreślił. Wspomniał modlitwę w İzniku, miejscu pierwszego Soboru ekumenicznego, oraz 60. rocznicę deklaracji Pawła VI i Patriarchy Atenagorasa. – Dziękujemy Bogu i odnawiamy nasze wysiłki na drodze do pełnej, widzialnej jedności wszystkich chrześcijan – zaznaczył.

Leon XIV zwrócił uwagę na świadectwo wspólnoty katolickiej w Turcji, która „poprzez cierpliwy dialog i posługę cierpiącym, świadczy o Ewangelii miłości”. W Libanie spotkał osoby niosące pomoc uchodźcom i potrzebującym. – Dodawał mi otuchy widok tak wielu ludzi na ulicach, którzy mnie witali – mówił. Podkreślił, że to Libańczycy, mimo trudności, „dodali mu otuchy swoją wiarą i entuzjazmem”.

Ojciec Święty przywołał modlitwę „Przyjdź królestwo Twoje”. Nawiązał do obrazu Jezusa

Papież wyraził również solidarność z narodami Azji Południowej i Południowo-Wschodniej dotkniętymi katastrofami naturalnymi. – Wzywam społeczność międzynarodową i wszystkich ludzi dobrej woli, aby gestami solidarności wsparli braci i siostry z tych regionów – zaapelował.

W osobnym rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański, Leon XIV przypomniał znaczenie modlitwy „Przyjdź królestwo Twoje”. – Oddajemy nasze myśli i siły na służbę Bogu, który przychodzi królować nie po to, aby nas zniewolić, ale nas wyzwolić – mówił papież.

Ojciec Święty nawiązał do obrazu Jezusa jako „wschodzącego słońca”, które prowadzi wierzących, oraz do doświadczenia Soboru Watykańskiego II, zakończonego 60 lat temu. Wskazał, że królestwo Boże objawia się w pokorze, a w życiu Kościoła możliwe staje się to, co wcześniej wydawało się nierealne.

Czytaj też:

Watykan zdecydował. Chodzi o kobiety w sutannachCzytaj też:

Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. Wezwał do odwagi