Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. Wezwał do odwagi

W swoich przesłaniach papież Leon XIV odwołał się zarówno do rocznicy beatyfikacji peruwiańskich męczenników, jak i do trwającego właśnie okresu Adwentu. W pierwszym z nich Ojciec Święty nawiązał do 10-lecia wyniesienia na ołtarze o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Podkreślił, że choć polscy misjonarze mieli „zaledwie po 30, 33 lata, a Pan Bóg pokazał przez nich, że owocność misji nie zależy od wieku, lecz od wierności”, ich świadectwo pozostaje aktualnym wezwaniem dla Kościoła.

Leon XIV przypomniał, że życie i męczeństwo misjonarzy uczą jedności opartej na Chrystusie. „To nie pełna zbieżność poglądów nas jednoczy, ale decyzja o dostosowaniu naszych poglądów do poglądów Chrystusa” – zaznaczył. Wskazał również, że męczennicy oddali życie nie za osobiste projekty, ale z miłości do Boga i Jego ludu. W związku z wyzwaniami stojącymi przed Kościołem wezwał do „powrotu do Jezusa Chrystusa jako miary naszych wyborów, naszych słów i naszych priorytetów”.

Leon XIV zachęca młodych Polaków do odwagi. Mówi o wierności misji i powołaniu

Szczególne słowa Papież skierował do młodych z Polski, Peru, Włoch i innych krajów, zachęcając ich: „Młodzi ludzie, nie bójcie się powołania!”. Podkreślił, że wierność, a nie długość drogi, decyduje o owocności misji.

W drugim przesłaniu Leon XIV zwrócił się do Polaków uczestniczących w Mszach św. roratnich. Przypomniał, że postawa św. Mikołaja uczy, iż „więcej szczęścia daje ofiarowywanie niż przyjmowanie”. Papież zaapelował, by częsty udział w roratach pomagał rozwijać nadzieję, szczególnie u najmłodszych. Podziękował również za inicjatywę „Rorat z papieżem Leonem XIV”, obejmującą około 3500 parafii w całym kraju, i błogosławił jej uczestnikom.

