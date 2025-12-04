Watykan zdecydował. Chodzi o kobiety w sutannach

W Watykanie opublikowano w czwartek raport, w którym wykluczono możliwość diakonatu kobiet rozumianego jako stopień święceń.

Diakonat nie dla kobiet. Watykańska komisja zabrała głos

Sprawą zajmowała się komisja ds. diakonatu kobiet. Powołał ją papież Franciszek. Komisja zajmowała się analizą historyczną i teologiczną zagadnienia. W głosowaniu, stosunkiem głosów 7:1, utrzymano praktykę wyłącznie męskiego duchowieństwa.

Wiedza historyczna wykluczyła dopuszczenie kobiet do posługi. Komisja stwierdziła, że otwarcie drogi do sakramentalnego diakonatu kobiet na równi z mężczyznami jest niemożliwe.

Dotychczas komisja nie ujawniała szczegółów dotyczących swojej pracy. Czwartkowy raport to pierwszy dokument, który uchyla rąbka tajemnicy.

Diakonat kobiet był jednym z tematów, nad którymi dyskutowali biskupi podczas pontyfikatu Franciszka I. Ich ostatni synod nie przyniósł rozstrzygnięcia tej kwestii. Dyskusja na temat posługi kobiet powraca regularnie. Jej zwolennicy zwracali uwagę na równouprawnienia pod względem płci, z czym w sprzeczności stoi dopuszczanie do diakonatu wyłącznie mężczyzn. Zwolennicy diakonatu kobeit zwracają też uwage na historyczne pełnienie tej roli przez kobiety w początkach kościoła. Jako przykład podają Febe, którą wymieniał apostoł św. Paweł w swoim liście.

W odpowiedzi na te głosy poprzednik Leona XIV zlecał prace pod kątem możliwości pełnienia posługi diakonów katolickich przez kobiety.

Najniższy stopień święceń nie dla kobiet. Postulat komisji

Diakon to najniższy z trzech stopni święceń sakramentalnych (kolejne to prezbiterat i episkopat). Diakoni nie wykonują funkcji typowo kapłańskich, jak celebrowanie mszy świętej, rozgrzeszanie i namaszczanie chorych

Watykańska komisja, na której czele stoi kardynał Giuseppe Petrocchi, zgłosiła postulat ustanowienia nowych form posługi, które pozwolą na współpracę kobiet i mężczyzn w Kościele.

