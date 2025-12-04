Zabili w 1992 roku. Teraz zatrzymało ich CBŚP

Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu we Wrocławiu CBŚP, działając pod nadzorem prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, uzyskali nowe informacje w śledztwie dotyczącym zabójstwa i napadu rabunkowego z 21 stycznia 1992 roku w Zgorzelcu. W sprawie chodzi o kradzież około miliarda ówczesnych złotych oraz śmierć jednego z pracowników kantoru.

Napad na kantor

Do napadu doszło, gdy dwóch zamaskowanych mężczyzn obserwowało kantor znajdujący się w Domu Handlowym Centrum przy ul. Okrzei. Sprawcy oddali strzały w kierunku pracowników, którzy opuszczali budynek z utargiem w skórzanej torbie. Jeden z mężczyzn zginął na miejscu, a napastnicy uciekli z torbą zawierającą gotówkę.

Mimo szeroko zakrojonych działań operacyjnych i wyznaczenia nagrody za pomoc w ustaleniu sprawców, Prokuratura Wojewódzka w Jeleniej Górze umorzyła śledztwo 26 czerwca 1992 roku z powodu niewykrycia sprawców.

Nowe ustalenia CBŚP

Nowe ustalenia CBŚP z Wrocławia pozwoliły Prokuraturze Krajowej wznowić umorzoną sprawę. Śledczy ponownie przeanalizowali akta i wykonali liczne czynności procesowe z udziałem wielu osób. Zgromadzone dowody dały podstawę do zatrzymania dwóch podejrzanych i przedstawienia im zarzutów dotyczących napadu rabunkowego, zabójstwa Cezarego Ł. oraz usiłowania zabójstwa Grzegorza C.

Obaj mężczyźni trafili do aresztu. W sprawie trwają dalsze czynności procesowe.

