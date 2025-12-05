W dramatycznym zimnie żyje tu kilkaset osób. W mieście odnotowano temperaturowy rekord

Na portalu Gismeteo synoptycy poinformowali, że 3 grudnia jedno z miast stało się najzimniejszym na całej Ziemi, biorąc pod uwagę tylko te lokalizacje, które zamieszkiwane są przez ludzi.

Termometry wskazywały: -50 stopni Celsjusza. Latem jest tam nieco „cieplej”: -30℃.

Najzimniejsza miejscowość na świecie. W dramatycznie trudnych warunkach żyje tu ponad 700 osób

Wierchojańsk – bo o tym mieście mowa – znajduje się w republice Jakucji (Rosja). W 2020 roku mieszkało tu ponad 1050 osób, a obecnie, według danych ze stycznia 2025 r., liczba nie przekracza 750 (i ciągle się pomniejsza).

Dane z 1892 r. pokazują, że temp potrafi zejść tu do -67,8℃ą. 3 grudnia tego roku rosyjscy synoptycy poinformowali, powołując się na najnowsze dane ze stacji pomiarowej Wostok, że w środę Wierchojańsk był numerem jeden, jeśli chodzi o najzimniejsze miejsce na Ziemi, zamieszkiwane przez gatunek człowieka rozumnego Homo sapiens (3 grudnia zimniej było jedynie na innym kontynencie – Antarktydzie).

Co więcej, okolice -50℃ utrzymywały się przez niemal cały dzień. Sytuacja nieco „poprawiła się” dopiero w czwartek (4 grudnia) – temperatura podskoczyła bowiem o kilka kresek – do 47℃. Jutro, czyli w piątek (5 grudnia), według Gismeteo termometry wskazywały będą mniej więcej -41℃ w ciągu dnia.

Zimniej niż na terenie Jakucji jest jedynie na Antarktydzie – konkretnie w jej wschodniej części. Tam, gdzie znajduje się Płaskowyż Króla Haakona VII, temp. spaść potrafi do -94℃.

Tymczasem... temperatura w Polsce

Za to w czwartek, w Polsce, średnia temp. od świtu do nocy wahała się między 4 a 8℃, co już dla wielu z nas było uciążliwe.

Podobnie ma być w kolejnych dniach – w piątek sytuacja będzie prawie identyczna, zaś w sobotę (6 grudnia) termometry wskazywały będą przez większość dnia stabilne 6℃.

