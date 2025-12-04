Sześciotygodniowa dziewczynka przestała oddychać. Do akcji ruszyli policjanci

Policjanci z Augustowa uratowali życie sześciotygodniowej dziewczynki, która przestała oddychać na ulicy. Do patrolującego miasto dzielnicowego podbiegła przerażona matka, trzymając na rękach sine, nieoddychające niemowlę. Funkcjonariusz natychmiast powiadomił dyżurnego, wezwał karetkę i rozpoczął akcję ratunkową.

Dziewczynka była całkowicie sina, nie wykazywała oznak oddechu. Policjant położył ją na przedramieniu i wykonał kilka uderzeń między łopatkami, jednak bez rezultatu – niemowlę nadal nie reagowało. Chwilę później na miejsce dotarli kolejni policjanci, którzy wspólnie kontynuowali reanimację.

Policjanci uratowali sześciotygodniową dziewczynkę. Wykonali masaż serca

Funkcjonariusze rozpoczęli masaż serca, który po kilku chwilach przywrócił funkcje życiowe dziecka. Niemowlę zaczęło oddychać, poruszać rączkami i nóżkami, a jego twarz stopniowo odzyskiwała naturalny kolor.

Dziewczynka została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziona na badania do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji matki i zdecydowanemu działaniu policjantów udało się uratować życie dziecka.

